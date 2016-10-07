Москва, 7 октября, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что проект федерального бюджета на 2017−2019 годы исходит из того, что санкции против России будут сохранены, а средняя цена на нефть будет в районе $40 за баррель. Об этом председатель правительства заявил сегодня, 7 октября, на правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2017−2019 годы, пишет «Российская газета».

Дарья Антонова ИА REGNUM Проект бюджета

Медведев рассказал, что на заседании 13 октября правительство рассмотрит окончательный вариант проекта федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов. До 28 октября документ должен поступить на утверждение в Государственную думу.

При формировании проекта бюджета правительство исходило из осторожной оценки экономический ситуации на мировых рынках отметил Медведев. Также правительство закладывает в проект бюджета цену на нефть марки Urals в пределах $40 за баррель в течении ближайших трех лет. Кроме того, по прогнозам министров, антироссийские санкции также никуда не денутся.

Медведев отметил, что предположение о сохранении санкций выглядит негативно, но лучше исходить из консервативных не вполне благоприятных предположений, чем рассчитывать на более оптимистичные сценарии.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, государство выполнит свои социальные обязательства, подчеркнул Медведев.