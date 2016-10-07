Тамбов, 7 октября, 2016, 17:47 — ИА Регнум. «Комсомольская правда. Черноземье» рассказала об очередном рекорде Книги Гиннесса, поставленном в Тамбове. В минувшие выходные в центре Тамбова установили мировой рекорд, приготовив самую большую пиццу в виде карты Тамбовской области. Новое достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Над итальянским лакомством «колдовали» пять поваров-пиццайоло. Помогали им в этом представители местной власти, в том числе вице-губернаторы Сергей Чеботарев, Дмитрий Зубков и Глеб Чулков. Для пиццы кулинарам понадобилось 50 килограммов начинки — сыра, салями и грибов. Весь процесс приготовления занял меньше двух часов. Пиццу-карту создавали почти из 60 полуторакилограммовых пицц. Таким образом, общий вес блюда составил чуть менее 100 килограммов, а размер — 6,9 квадратных метров.

Riedelmeier Пицца

По словам шеф-повара ресторана Сергея Фролова, главный секрет рецепта пиццы в том, что она изготовлена только из тамбовских ингредиентов. В самом центре съедобной карты был установлен тамбовский окорок. Первый кусок кулинарного шедевра ушел с молотка за 50 тысяч рублей. Обладателем самой дорогой тамбовской пиццы стал житель областного центра. Остальную пиццу бесплатно раздали всем желающим. В общей сложности блюдо разделили на 500 порций, таким образом, испробовать лакомство смогли почти все, кто пришел в этот день на праздник.

«Известия» рассказали о планах московской компании ЗАО «Объединенная строительно-сервисная компания» по созданию в Тамбовской области транспортно-логистического центра для продукции сельского хозяйства. Его стоимость оценивается в 2,5 млрд рублей, а мощность по проекту может превысить 50 тыс. тонн единовременного хранения. На агропромышленной выставке «Золотая осень» администрация Тамбовской области и московское ЗАО «Объединенная строительно-сервисная компания» подписали «соглашение о сотрудничестве», в рамках которого инвестор планирует построить межрегиональный транспортно-логистический центр. По проекту, в нем должны хранить и подвергать первичной переработке плодово-овощную продукцию, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, рыбу и морепродукты. Мощность единовременного хранения может превысить 50 тыс. тонн.

«Это важно — обеспечить логистику в сельском хозяйстве, создать мощный оптово-распределительный центр, который позволит активизировать закупку и хранение сельхозпродукции не только у крупных производителей, обеспечивающих промышленные объемы, но и у владельцев личных подворий», — прокомментировал вчера подписание соглашения тамбовский губернатор Александр Никитин. В логистическом центре будет трудоустроено более 100 человек.

«Коммерсант. Черноземье» продолжил тему потенциальной реализации крупных проектов в сфере АПК Тамбовщины. Основатель Yota Сергей Адоньев и бывший владелец дилера BMW «Авиамоторс» Сергей Рукин, создавшие в 2013 году в Петербурге компанию «Технологии тепличного роста» (ТТР) — бизнес по выращиванию овощей в теплицах, инвестируют 20 млрд рублей в тепличный проект в Тамбовской области. Аналитики говорят, что за обозначенную сумму можно освоить до 190 га мощностью до 107 тыс. тонн овощей в год. Мнения экспертов разделились: одни считают, что локация выбрана удачно и сельскому хозяйству оказывается господдержка, что делает инвестиции оправданными, а другие полагают, что проект выглядит слишком рискованным, так как по мощностям займет где-то пятую часть рынка, что окажет сильный демпинговый эффект на цены производителей.

В рамках инвестиционного форума «Сочи-2016» представители ТТР и администрации Тамбовской области подписали договор о намерениях построить в Тамбовской области тепличный комплекс за 20 млрд рублей. Средства будут использованы как собственные, так и заемные. В администрации области сообщили, что договоренности с ТТР перейдут в практическую плоскость после того, как на территории области будет определен участок земли под строительство.

«Тамбовская жизнь» рассказала о подготовке региона к традиционной VI Международной Покровской ярмарке, которая торжественно откроется в Тамбове 15 октября. Для участия в ярмарке подано 900 заявок. Тамбов ждет представителей Узбекистана, Республики Беларусь, Болгарии, 37 регионов России. Изюминкой станет «Покровский фестиваль», на котором муниципалитеты региона продемонстрируют свои достижения и представят наиболее известные продовольственные и непродовольственные товары, так называемые бренды территорий.

16 октября жителей и гостей города ожидает «Праздник тамбовской картошки», торжественная церемония награждения лучших представителей торговли и обширная концертная программа. Губернатор Александр Никитин призвал всех организаторов ярмарки сосредоточить усилия на завершающем этапе подготовки к этому мероприятию, которое должно пройти в условиях обеспечения безопасности участников. Губернатор пригласил всех тамбовчан и гостей региона принять самое активное участие в ярмарке. В частности, он сказал: «Ярмарка должна стать настоящим праздником. Но, кроме веселья, важно представить традиции нашего края, достижения региона. Подать, как говорится, товар лицом. Мы должны сделать все для удобства продавцов и покупателей и провести мероприятие с пользой для всех».

«Известия» проинформировали о привлечении тамбовскими властями 1 млрд рублей на коммунальную сферу. Власти Тамбовской области в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» подписали соглашение о сотрудничестве с ГК «Компьюлинк». Предполагается, что в рамках договоренностей компания инвестирует в ряд областных объектов ЖКХ 1 млрд рублей. «Компьюлинк» спроектирует в Котовске новую коммунальную инфраструктуру в сфере теплоснабжения. Речь идет о шести котельных мощностью 83 МВт, которые заменят Котовскую ТЭЦ и полностью обеспечат потребности города в теплоснабжении. Кроме того, будет проведена комплексная модернизация системы теплоснабжения поселка Строитель Тамбовского района. Работы по двум муниципалитетам планируется завершить к началу отопительного сезона 2017/18 года.

«Комсомольская правда. Черноземье» сообщила о скелете доисторического ребенка, найденного под Котовском. Во время археологических раскопок под Новым Котовском обнаружили несколько погребений. Уже вторую неделю в тамбовском районе идут работы. Археологам предстоит раскопать восемь курганов, пока раскопано лишь три. В третьем захоронении относительно хорошо сохранился скелет, по которому можно определить, что это был ребенок и то, в какой позе он захоронен. Рядом с останками нашли хорошо сохранившийся кувшин. В другом захоронении нашли шило с костяной рукояткой. По словам археологов, люди жили в этих местах 3500−4000 лет назад, занимались охотой и земледелием. Погребения производились в срубах бревен деревьев.