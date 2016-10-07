«Латвийцы должны отказаться от своих нужд ради общего блага»
Рига, 7 октября, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Жителям Латвии следует задуматься об отказе от своих нужд ради общего блага, заявила профессор Латвийского университета, член ассоциации социологов Айя Зобена, сообщает портал Mixnews.lv.
Таким образом она прокомментировала результаты опроса в Финляндии, согласно которым местные жители готовы к урезанию выплаты отпускных и отказу от дополнительных выходных дней, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране.
«В Латвии сложно говорить о единстве, у финнов так сложилось исторически. Одной из главных ценностей скандинавов является равноправие. Получается, что финны отвечали на вопросы в традициях скандинавов, а нам об этом только предстоит задуматься. Жителям Латвии стоит задуматься о вопросах единства общества, а также об отказе от чего-то индивидуального ради общего блага. Финны, например, верят не столько в конкретное правительство, сколько в демократическую систему, которая будет справедлива ко всем», — отметила Зобена.
Напомним, согласно данным опроса, многие финны готовы к урезанию выплаты отпускных и отказу от дополнительных выходных дней, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране. Так, по данным опроса, граждане Финляндии оказались в большинстве не против урезания отпускных выплат и изменения статуса религиозных праздников, которые являются официальными выходными. Некоторые даже готовы были отказаться от части компенсации за сверхурочную работу.