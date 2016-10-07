Рига, 7 октября, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Жителям Латвии следует задуматься об отказе от своих нужд ради общего блага, заявила профессор Латвийского университета, член ассоциации социологов Айя Зобена, сообщает портал Mixnews.lv.

Kenneth C. Upsall Граждане Латвии

Таким образом она прокомментировала результаты опроса в Финляндии, согласно которым местные жители готовы к урезанию выплаты отпускных и отказу от дополнительных выходных дней, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране.

«В Латвии сложно говорить о единстве, у финнов так сложилось исторически. Одной из главных ценностей скандинавов является равноправие. Получается, что финны отвечали на вопросы в традициях скандинавов, а нам об этом только предстоит задуматься. Жителям Латвии стоит задуматься о вопросах единства общества, а также об отказе от чего-то индивидуального ради общего блага. Финны, например, верят не столько в конкретное правительство, сколько в демократическую систему, которая будет справедлива ко всем», — отметила Зобена.

Напомним, согласно данным опроса, многие финны готовы к урезанию выплаты отпускных и отказу от дополнительных выходных дней, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране. Так, по данным опроса, граждане Финляндии оказались в большинстве не против урезания отпускных выплат и изменения статуса религиозных праздников, которые являются официальными выходными. Некоторые даже готовы были отказаться от части компенсации за сверхурочную работу.