Самара, 7 октября, 2016, 17:35 — ИА Регнум. На сегодняшний день в экономике Самарского региона трудится 1 млн. 730 тыс. человек. Наибольшее количество занятых в отраслях «Здравоохранение и социальная защита», «Транспорт и связь». На начало сентября уровень официальной безработицы составил 1,28% (22 тыс. 144 человек) от числа работающего населения. Средняя зарплата, начисленная в июле текущего года, превысила 28 тыс. рублей. Такие данные озвучены 7 октября на расширенном заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает ИА REGNUM.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

В 2015 году Самарская область получила из федерального бюджета субсидии на снижение напряженности на рынке труда в размере 676,2 млн рублей, в этот период шкала изменения уровня безработицы в регионе показала рост с 1,0% до 1,3%.

По данным мониторинга высвобождения работников, проводимого министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области, увеличились размеры скрытой безработицы. Насколько — не афишируется, но указывается, что негативное влияние на рынок труда оказывает наметившаяся с конца 2014 года тенденция снижения количества заявленных работодателями вакансий.

Численность экономически активных жителей региона в возрасте 15−72 лет по итогам опросов населения по проблемам занятости в среднем за октябрь-декабрь 2015 года составила 1 млн 754 тыс. 300 человек, в их числе 1 млн 695,8 тыс. или 96,7% экономически активного населения, были заняты в экономике и 58,5 тыс. человек — не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные).

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Администрация Самары отчиталась, что на 1 сентября 2016 года число безработных, официально зарегистрированных в городском Центре занятости населения составило 4 тыс. 844 человек, увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — на 738 человек или на 18%. Рост сложился во всех районах Самары: в Железнодорожном — на 17%, Кировском — на 22%, Красноглинском — на 35%, Куйбышевском — на 49%, Ленинском — на 14%, Октябрьском — на 15%, Промышленном — на 12%, Самарском — на 6% и Советском — на 9%.

«Рынок труда характеризовался увеличением масштабов официальной безработицы из-за влияния кризисных явлений в экономике городского округа, региона и страны в целом», — отмечают в мэрии.

Напряжённость на рынке труда (отношение численности граждан, не занятых трудовой деятельностью, к числу вакансий) по сравнению с прошлым месяцем не изменилась и составила 0,2 гражданина на одну вакансию.

Уровень официальной безработицы в городском округе Самара к численности населения в трудоспособном возрасте увеличился к уровню предыдущего года, но остался на уровне предыдущего месяца и составил 0,7% (на 1 сентября 2015 года — 0,6%, на 1 августа — 0,7%).

«Это один из самых низких показателей среди муниципальных образований Самарской области. Уровень официальной безработицы в целом по Самарской области — 1,2%», — подчеркивают в городской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, реальные располагаемые денежные доходы населения Самарской области, согласно официальным данным, в январе-июле 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015-го сократились на 7,4%. Среднедушевые денежные доходы в июле 2016 года составили 27 тыс. 629 рублей.

Средняя номинальная зарплата, начисленная за июль 2016 года работникам организаций Самарской области, составила 28 тыс. 342 рубля. За месяц средняя зарплата уменьшилась на 5,0%, по сравнению с июлем 2015 года увеличилась на 1,7%. Реальная зарплата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в июле 2016 года составила к уровню июля 2015 года 95,2%, к уровню июня 2016 года — 94,5%.