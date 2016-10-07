Петрозаводск, 7 октября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Троих детей Алексея и Виктории Медведевых из Петрозаводска вернули родителям. В сопровождении отца дети едут в Москву на судебный процесс. Об этом сообщает сегодня, 7 октября, карельское издание «Республика».

Александр Дейнека. Мать. 1932

Право вернуться в Россию для участия в судебном процессе семье предоставила финская сторона, но, как стало известно из неофициальных источников, с одним условием — Медведевы должны вернуться в Финляндию 11 октября.

Напомним, 28 сентября Петрозаводский суд начал рассматривать дело о детях супругов Медведевых. Заседание длилось более шести часов, после чего его перенесли на 10 октября.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, финская опека забрала у временно работающей на территории Финляндии гражданки РФ Медведевой троих детей. Это случилось в городе Сейняйоки. Причиной таких действий стало то, что женщина якобы шлепнула одного из своих детей. Все дети являются гражданами России.

Отметим, что Генпрокуратура РФ в 2015 году уже обращалась к министру юстиции Финляндии, а также к министру юстиции и по чрезвычайным ситуациям Норвегии, выражая обеспокоенность в связи с участившимися случаями изъятия детей из семей граждан РФ.