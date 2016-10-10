Москва, 10 октября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Самые современные научные и научно-популярные издания пополнят ряды книг на полках библиотек по всей России. В октябре 2016 года краудфандинговая платформа Planeta.ru, Российская библиотечная ассоциация и Русская школьная библиотечная ассоциация запустили проект «БиблиоРодина», задача которого — сделать доступными для школьников лучшие научные и технические журналы через библиотечные подписки.

Mysticsartdesign Библиотека

Помочь библиотеке оформить такую подписку может любой желающий. Сервис «БиблиоРодина» основан на принципах краудфандинга и позволяет любому заказать подписку на научно-популярное периодическое издание в дар конкретной библиотеке. Покупая подписку через сайт Planeta.ru, человек становится меценатом и получает соответствующий именной сертификат.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Планеты.ру», идея создать проект, который с помощью краудфандингового сервиса решил бы проблемы как научной и научно-популярной периодики, так и библиотек, зародилась ещё в июне 2015 года, во время экспертного заседания «Меры поддержки научно-популярных и технических СМИ. Есть ли у печатных изданий шанс выжить?», в котором принимали участие депутаты Государственной думы, представители Минобрнауки, «Планета.ру» и главные редакторы ведущих научно-популярных журналов России.

planeta.ru Доступ через интернет

«БиблиоРодина» поможет решить несколько актуальных проблем:

обеспечение региональных библиотек современными научными, техническими и научно-популярными изданиями;

популяризация науки и обеспечение доступа к знаниям для широких слоев населения по всей стране;

сохранение и рост тиражей научной периодики.

«Важная составляющая этого проекта — не только повышение доступности научной информации, прежде всего, в небольших муниципальных библиотеках, но и возможность привлечь к работе библиотек широчайший круг небезразличных граждан. Мотивация тут может быть совершенно различная — от активной общественной позиции до добрых чувств к библиотекам своей малой Родины. Но чтобы проект заработал в полной мере, необходима дополнительная информационная «раскрутка» со стороны библиотек — на своих сайтах, среди своих читателей и так далее», — отметил президент Российской библиотечной ассоциации Владимир Фирсов в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

На сегодняшний день в проекте «БиблиоРодина» участвуют около 5 тысяч библиотек и 13 периодических изданий: «Наука и жизнь», «Юный техник», «Знание-сила», «Авиация и космонавтика», «Машины и механизмы», «Изобретатель и рационализатор», «Левша» и другие.

klimkin Читатели в библиотеке

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Планеты.ру», изначально список библиотек для проекта собирали буквально вручную:

«Скачивали базы из интернета, из справочников, потом чистили, правили. Очень помогла нам Российская библиотечная ассоциация, у них самая большая «живая» база, по крайней мере, там есть все региональные библиотеки. По мере развития проекта, пока «БиблиоРодина» была в тестовом режиме, библиотеки стали сами приходить и регистрироваться в проекте. Сейчас их почти 5000, но, по словам президента РБА Владимира Фирсова, в России порядка 38 000 библиотек, это не считая школьных, которых тоже около 40 тысяч».

Авторы проекта не исключают, что со временем в «БиблиоРодине» появятся и другие периодические издания, помимо научно-популярных. Однако сегодня основной задачей является пополнение библиотек именно этой категорией периодики.

«Дело в том, что тиражи почти всех изданий этой тематики упали с нескольких миллионов до двух-трёх тысяч. Некоторые вообще находятся на грани закрытия. Доля рекламы в технических СМИ, как правило, не превышает 10 процентов, что, конечно, не сравнится, например, с женскими или общественно-политическими журналами. Как в таких условиях выжить «золотому фонду» российских научно-технических изданий?» — говорят в «Планете.ру».

Отметим также, что совсем недавно проект «БиблиоРодина» поддержал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

kremlin.ru Медведев в библиотеке

3 октября премьер-министр отправил «Планете.ру» официальное приветствие, в котором подчеркнул, что «Сегодня России как никогда необходимы высококвалифицированные инженеры, инноваторы и изобретатели, способные генерировать новые идеи, совершать прорывные научные открытия. Поэтому популяризация технических СМИ очень важна».

Медведев также добавил, что помощь российским библиотекам готов оказывать лично: «Я сам с большим удовольствием приму участие в этом проекте».