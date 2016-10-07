Махачкала, 7 октября, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Дагестанские спортсмены прокомментировали бои с участием детей на турнире по смешанным единоборствам, который прошел в Чечне 4 октября. В нем принимали участие трое сыновей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова — 10-летний Ахмат, 9-летний Зелимхан и 8-летний Адам. В российских СМИ и соцсетях этот факт вызвал много шума после того, как проведение детских боев раскритиковал президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Джеймс Тиссо. Маленький Нимрод. 1882

По мнению президента Федерации ММА по Дагестану Абдулкерима Айгумова, в словах Емельяненко не было ничего оскорбительного и грубого, чтобы так на него реагировать. Он президент Союза ММА и вправе давать оценку, считает Айгумов. Что касается проведения таких боев, то, по мнению спортсмена, нельзя, чтобы в таком раннем возрасте дети занимались такими именно единоборствами. Для этого есть борьба, дзюдо, самбо, считает он.

«Конечно, у каждого есть свое мнение, но мне это не нравится. Я бы не хотел, чтобы наши дети этим занимались. Если в таком раннем возрасте будут биться на профессиональном ринге, что с ними будет через 10 лет», — сказал Айгумов.

Президент дагестанской федерации «Комбат самооборона» Магомед Ширванов тоже против проведения детских боев. Он считает, что обязательно на детях должны быть шлемы. «Как мы видели, шлемов не было. Я поддерживаю мнение Емельяненко, потому что речь идет о безопасности детей. Я против таких боев. Нельзя детей превращать в гладиаторов. Они могут получить в детском возрасте травмы, которые только потом могут сказаться на их здоровье», — заявил Магомедов.

А известный боец UFC Хабиб Нурмагомедов не видит ничего плохого в таких боях. Он заявил, что его отец, известный тренер Абдулманап Нурмагомедов проводил такие бои на молодежных и взрослых турнирах и по этой методике вырастил более 20 чемпионов мира по разным единоборствам. Многие из них, по словам спортсмена, впоследствии стали бойцами ММА, четыре из которых подписали контракт с UFC.

«Может, Федору стоит поменять свое мнение, но как бы то ни было, я уверен, что сотни тысяч мальчишек, сидя у телеэкранов, мечтали бы оказаться на месте этих молодых бойцов в ту ночь…» — пишет Нурмагомедов на своей странице в Инстаграме.

Отметим, бои в Грозном транслировались в прямом эфире по телеканалу «Матч ТВ». Известный спортсмен Фёдер Емельяненко заявил, что бои проходили в нарушение правил Союза ММА, поскольку дети выходили на ринг без шлемов и футболок, допускались удары в голову и ногами. Чеченская сторона называет эти бои показательными. Комментарий Емельяненко вызвал возмущение у депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова и президента бойцовского клуба «Ахмат» Абузайда Висмурадова, которые не стеснялись в выражениях в адрес президента Союза ММА. Сегодня в интернете даже появилась петиция в защиту Федора Емельяненко.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также подверг критике позицию президента ММА: «Фёдор, вы неправы! Русские богатыри так не поступают!».

Вместе с тем, Минспорт обещал провести проверку инцидента. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил надзорным органам проверить прошедшие детские бои: «Безусловно, нокаутирование ребенка, да еще в телеэфире, это повод для того, чтобы соответствующие надзорные органы заинтересовались этим событием».

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