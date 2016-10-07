Сосновый Бор, Ленинградская область, 7 октября, 2016, 17:01 — ИА Регнум. На открытом пристанционном перегрузочном узле строящегося энергоблока №1 второй очереди Ленинградской АЭС (ЛАЭС-2) завершен монтаж механизмов мостового электрического крана грузоподъемностью 160 тонн, предназначенного для выполнения операций со свежим и отработавшим ядерным топливом. Об этом сегодня, 7 октября, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе атомной электростанции.

lennpp.rosenergoatom.ru Кран для ЛАЭС-2

Смонтированный кран будет осуществлять перегрузку транспортно-упаковочных комплектов со свежим ядерным топливом из вагонов на специально оборудованную автомашину и перегрузку транспортно-упаковочных комплектов с отработавшим ядерным топливом с автотрейлера в спецэшелон. Это последний из четырех кранов, предназначенных для работы с ядерным топливом на строящемся энергоблоке №1. Полярный кран, краны эстакады транспортного шлюза и хранилища свежего топлива уже сданы в эксплуатацию.

«Кран с завода-изготовителя поступил на площадку в повышенной монтажной готовности. Перед нами была поставлена задача выполнить укрупнительную сборку его модулей и смонтировать кран на открытой крановой эстакаде. На сегодняшний день обе пролетные балки крана, укрупненные концевыми балками, уже установлены на штатное место на подкрановые пути, и состыкованы друг с другом. Общий вес металлоконструкции составил 36 тонн. Завершен монтаж 20-тонной грузовой тележки, а также других элементов и механизмов крана», — бригадир монтажников участка сборки и монтажа подъемных сооружений ПАО «СУС» «СМУ-9» (холдинг «ТИТАН-2») Александр Ермилов.

Как пояснил начальник участка 1 группы цеха централизованного ремонта строящейся Ленинградской АЭС Павел Чесноков, в настоящее время ведется подготовка к монтажу системы управления крана, прокладке кабелей и подключению оборудования к электропитанию. По завершении всего комплекса монтажных, электромонтажных и пуско-наладочных работ и после проведения статических и динамических испытаний кран пройдет полное техническое освидетельствование и будет поставлен на учет в Ростехнадзоре.

Ленинградская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 80 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока РБМК-1000 электрической мощностью 1000 МВт каждый. По проекту «АЭС-2006» с 2008 г. строятся два энергоблока типа ВВЭР-1200.