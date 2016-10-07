Москва, 7 октября, 2016, 17:06 — ИА Регнум.



fishki.net Лотерея

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий усиление административной ответственности за незаконную организацию азартных игр, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

Законопроектом устанавливается административная ответственность за организацию и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах без лицензии, а также за предоставление помещений для незаконных организации и проведения азартных игр для юрлиц. Максимальные наказания для юрлиц за подобные правонарушения составят 1 млн рублей. Повышенные меры административной ответственности предусматриваются за систематическое предоставление (то есть более двух раз) помещений для незаконной организации и проведения азартных игр. По этому составу правонарушений для юрлиц предполагается наказание в виде штрафа от 1 млн до 1,5 млн рублей с конфискацией игрового оборудования.

Кроме того, законопроектом вводится административное наказание за нарушение требований к местам распространения лотерейных билетов и установки лотерейных терминалов. За такие нарушения граждан накажут штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностных лиц — штрафом от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, юрлиц — штрафом на сумму от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

За реализацию лотерейных билетов и квитанций, в том числе в электронном виде, а также за выплату или предоставление выигрышей несовершеннолетним, граждан накажут штрафом на сумму до 3 тысяч рублей, должностных лиц — на сумму до 20 тыс. рублей, юрлиц — до 40 тыс. рублей.