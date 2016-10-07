Орск, Оренбургская область, 7 октября, 2016, 16:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области известный хоккейный клуб «Южный Урал» оказался в центре скандала. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства региона, проведены обыски в помещении спортивного клуба, в жилищах руководителей и главных бухгалтеров, работавших с 2013 года.

sempsons Обыск

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.1 Уголовного Кодекса РФ за неисполнение автономной некоммерческой организацией «Спортивный клуб «Южный Урал» обязанностей налогового агента.

«Обстоятельства, расследуемые в рамках данного уголовного дела, не относятся к деятельности органов исполнительной власти Оренбургской области. Уголовные дела в отношении министра спорта Оренбургской области и сотрудников министерства не возбуждались, им не предъявлялись обвинения и не избиралась мера пресечения», — подчеркнули в пресс-службе в ответ на информацию, появившуюся в интернете об обысках у министра спорта. Эти сведения Официально названы недостоверными.

Вместе с тем, что отметить, что Олег Пивунов назначен на должность министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области с 31 октября 2014 года. В 2009—2014 гг. являлся генеральным директором хоккейного клуба «Южный Урал» Орска.

В ноябре 2015 года команду «Южный Урал» возглавил Руслан Сулейманов. К окончанию сезона хоккейный клуб поднялся до нижней кромки списка из 16 сильнейших команд Высшей лиги.