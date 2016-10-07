Уфа, 7 октября, 2016, 16:43 — ИА Регнум.



dimitrisvetsikas1969 Флаг Кипра

Мечеть «Ар-Рахим» в Уфе

3 октября глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что бюджетные средства на строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе направляться не будут, что касается инвесторов, то и их деньги найдут более практичное применение. Также глава региона отметил, что в республике запланировано строительство других не менее значимых объектов. Заказчик строительства уфимской соборной мечети в силах завершить возведение объекта самостоятельно, без вмешательства властей республики. Строящаяся мечеть будет самой высокой в России и самым крупным отапливаемым мусульманским храмом в Европе. На его строительство заказчик потратил уже около 1,5 млрд рублей. Объект «заморозили» в августе текущего года из-за споров по поводу распределения финансирования. Инвестор написал письмо руководителю с просьбой помочь разрешить спор.

«Мы это письмо получили, отправили в проработку по всем инстанциям. Могу сказать следующее: бюджетных денег на этой стройке не будет, а внебюджетные деньги также запланированы на несколько лет вперед, — объяснил позицию Башкирии Рустэм Хамитов на Форуме «Сочи-2016». — В республике планируется строительство многих не менее важных объектов».

«Старого» мэра выберут наполовину старым составом

«Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что в состав комиссии, отбирающей по итогам конкурса кандидатов на должность сити-менеджера Уфы, включены три новых участника, следует из документов горсовета и администрации Башкирии. Комиссия состоит из шести человек, половину которых назначает городской совет, вторую — администрация республики. Глава региона Рустэм Хамитов назначил в комиссию руководителя своей администрации Сергея Молчанова, руководителя управления по общественно-политическому развитию Даниля Азаматова и первого заместителя министра ЖКХ республики Юрия Кислицина. Горсовет назначил почетного гражданина города Равиля Бикбаева, предпринимателя Филюса Ишбулатова и председателя комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Курултая Елену Родину. Господа Молчанов, Азаматов и Елена Родина входили в состав комиссии и в 2014 году. Из числа представленных комиссией кандидатур депутаты впоследствии выберут нового главу администрации. Прямых выборов мэра города в Уфе нет. Ранее сообщалось, что в администрации республики не видят препятствий для переизбрания на должность сити-менеджера Уфы Ирека Ялалова, возглавляющего администрацию с 2013 года.

Канава за 1,8 миллиона подвела главу сельсовета под суд

Ряд СМИ 3 октября сообщил, что глава Ургалинского сельсовета Белокатайского района Башкирии Юрис Еникеев в сентябре 2012 года заключил с «ЖКХ Ургалинское» контракт на капремонт системы канализации. Фактически ремонт не требовался, но строительная фирма вырыла канаву, чтобы создать видимость работ. Позже глава сельсовета подписал акт приемки работ и перечислил подрядчику бюджетные деньги — согласно контракту стоимость фиктивногокапремонта составила более 1,8 млн рублей. В ходе следствия Еникеев был временно отстранен от занимаемой должности. После наложения ареста на банковские счета ООО «ЖКХ Ургалинское» незаконно полученная сумма была возвращена в бюджет. Обвинительное заключение по делу в отношении 58-летнего Юриса Еникеева утвердил прокурор Белокатайского района, главу органа местного самоуправления ждет суд за превышение должностных полномочий.

Коллекторы распоясались

«Московский Комсомолец Уфа» 4 октября сообщил, что в республике в последнее время увеличилось количество правонарушений со стороны микрофинансовых организации при выдаче займов, а также со стороны коллекторов, когда те начинают взыскивать просроченные платежи. Так, в 2016 году прокурорские проверки выявили порядка 200 нарушений закона о защите прав потребителей и потребительском кредите. Правоохранители возбудили пять уголовных дел, 34 человека привлекли к административному наказанию, семерых — к дисциплинарной ответственности, а также внесли 59 представлений в адрес организаций. Кроме того, стражи порядка получили больше 70 жалоб на жесткие и незаконные действия коллекторов. При этом более плодотворной работе правоохранителей мешает то, что законодательством предусмотрены очень скудные средства борьбы с незаконной деятельностью микрофинансовых компаний. Да и по «свежему» закону о коллекторах правоприменительная практика пока что не выработалась. Поэтому служители закона приняли постановление о дополнительных мерах по защите прав граждан от нерадивых кредитодателей и «диких» коллекторов.

Деньги — на Кипр, сам — в бегах

Ряд СМИ в этот день обратился к теме обманутых долщиков. Отмечалось, что случаи обмана дольщиков в республике стали более редкими. Если в 2013 году в производстве следственных органов Башкирии находилось 24 уголовных дела по обману дольщиков жилищного строительства, то на 2016 год такое дело расследуется лишь одно. В 2016 году прокуратура утвердила обвинительные заключения и направила в суд уголовное дело о мошенничестве в отношении четырех фигурантов, которые обманули около 300 дольщиков. Нанесенный ущерб составил 368 млн рублей. Для обеспечения исков о возмещении ущерба пострадавшим, на имущество обвиняемых стоимостью свыше 500 млн рублей был наложен арест.

В Уфе еще остается три проблемных объекта жилищного строительства. Однако в этот же день сообщалось, что в Уфе объявили в розыск бывшего председателя ЖСК «Дуслык-Строй» Валерия Денисова, которого подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Речь идет о 180 млн рублей. Согласно плану, кооператив должен был построить жилое здание и спортивный реабилитационный комплекс для инвалидов по зрению. Между тем, на указанные цели Денисов направил лишь 98 млн из 280 млн рублей, полученных от 99 потерпевших. Оставшуюся сумму мужчина похитил и потратил, в том числе, на приобретение частного дома на Кипре. В июле текущего года Ленинский районный суд Уфы в связи с наличием у подозреваемого заболевания избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако злоумышленник скрылся от следственных органов.

Эхо выборов: коммунисты требуют проверки

«Коммерсантъ в Уфе» 4 октября сообщил, в башкирском рескоме КПРФ намерены потребовать отмены результатов голосования на 60−70 участках, где, по данным портала ГАС-выборы, 18 сентября была отмечена стопроцентная явка. Анализ волеизъявления граждан на этих участках показал, что на них была очень большая доля голосовавших на дому, причем на ряде участков она преобладала над долей голосовавших на самом участке, сообщил представитель рескома Юрий Беляков.

«Мы проанализировали только те участки, где было более ста голосовавших на дому и выяснили, что например, были УИК, где из полутора тысяч избирателей на участке голосовали 350 человек, а на дому — более 680. Путем простых подсчетов нетрудно понять, что обойти такое количество людей с выездными урнами, которых может быть не более двух на участок, проблематично, если не сказать — невозможно, так как выездное голосование проходит по закону после обеда. Даже если на каждый голос отвести по пять минут, без учета времени на перемещение между домами, на объезд 300 избирателей с каждой урной потребовалось бы 20 часов, а у комиссии на это было не более шести часов», — отметил собеседник.

Жалобы с требованием отменить итоги голосования на таких участках реском намерен подать в ЦИК Башкирии. На вопрос, почему не в суд, представитель рескома пояснил, что судебное разбирательство в партии рассматривают как заключительный этап восстановления избирательных прав. Помимо новых жалоб в партии ожидают тщательного рассмотрения ЦИКом более 30 жалоб, поступивших в день голосования и сразу после его окончания. Среди них есть как жалобы общего характера, например, на недопуск наблюдателей и запрет на фото‑ и видеосъемку, так и предметные — например, факты вброса бюлетеней, которые были зафиксированы в Демском районе Уфы и Хайбуллинском районе республики.

Будни капремонта

5 октября ряд СМИ сообщил, что в Уфе к 1 октября удалось завершить ремонт в 305 многоквартирных домах, до конца года необходимо отремонтировать еще 105 многоэтажек, чтобы соблюсти намеченный план. В целом по Башкирии обновление получили 843 дома из запланированных 1063. Таким образом, жилищные условия улучшены на площади 3 млн квадратных метров для 119 тысяч человек. По плану — 4,1 млн «квадратов» и 160 тысяч человек. В этом году на капитальный ремонт домов по всей республике планируется потратить 2,5 млрд рублей.

Санатории уйдут к частникам

Ряд СМИ в этот день отметил, что Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии опубликовало условия приватизации еще двух госздравниц — унитарных предприятий «Санаторий Танып» и «Санаторий Карагай», следует из документов ведомства. Их решено преобразовать в общества с ограниченной ответственностью. Оба санатория включены в план приватизации госимущества Башкирии на 2016−2017 годы. По информации министерства, уставный капитал ООО «Танып» будет равен 1,18 млрд руб. (уставный капитал ГУПа составлял 2,7 млн руб.). Уставный капитал ООО «Карагай» определен в сумме 271,86 млн руб. (сейчас равен 13,1 млн руб.). До первого собрания участников новых ООО их управляющие не поменяются.

Трагедия на заводе «Кроношпан»

«Уфа1» 5 октября сообщила, что на заводе «Кроношпан» произошло ЧП с рабочим. 23-летний парень должен был копать траншею, а во время работы его с головой засыпало землей на глубину более двух метров. По мнению руководства предприятия, были нарушены правила техники безопасности. На данный момент парень находится в реанимации. Кроме того, во время ЧП он получил ожоги от раскаленной работающей техники. «Мать пострадавшего рассказывает, что сыну некоторое время задерживали зарплату, — приводит издание слова источника. — На что лечить сына она не знает и надеется только на компенсацию предприятия. В противном случае женщина готова обратиться в правоохранительные органы». По факту случившегося руководство завода проводит собственное рассследование.

Знай наших!

«UfacityNews» в этот день сообщили, что специалисты Московского центра непрерывного математического образования составили Топ-500 лучших школ 2015−2016 учебного года. В этот список попали и 12 образовательных учреждений Башкирии. Так, в российский рейтинг вошли: Башкирский лицей-интернат №3 (Стерлитамак), гимназия №91 (Уфа), гимназия №1 (Стерлитамак), гимназия №93 (Уфа), лицей №1 (Салават), гимназия №3 (Октябрьский), гимназия №2 (Октябрьский), гимназия №39 (Уфа), гимназия №64 (Уфа), лицей №153 (Уфа), гимназия №1 (Нефтекамск) и лицей №1 (Нефтекамск). Также 13 заведений Башкирии попали в Топ-200 лучших сельских школ России: учебные заведения в селах Исянгулово, Бураево, Бакалы, Аскарово, Толбазы, Раевский, Верхеяркеево, Верхние Татышлы, Аскино, Чекмагуш и Буздяк.

В армию — с прививкой

6 октября ряд СМИ сообщил, что в этом году из Башкирии в вооруженные силы отправятся более 6000 призывников, молодые люди уже 20 октября пополнят ряды российской армии. Около 3100 новобранцев отправятся служить в сухопутные войска, около 230 человек пойдут в воздушно-космические силы, более 320 — во флот, порядка 370 парней начнут службу в ракетных войсках, более 70 — в ВДВ». Как заявил председатель военно-врачебной комиссии республики Борис Усатов, за три недели до отправки призывникам делают прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. «Весной этого года со сборного пункта обратно домой было отправлено 224 призывника, — заявил Усатов. — Это недоработка местных врачебных комиссий, и по каждому случаю мы проводим проверку».

Политизация детей под запретом

В этот день ряд СМИ сообщил, что башкирские парламентарии разрабатывают проект закона, призванный ограничить право на создание детских общественных объединений политической направленности. Согласно действующему законодательству, ребенок, не достигший возраста 14 лет, существенно ограничен в дееспособности, поскольку не может в полной мере осознавать цели и задачи политической партии, самостоятельно формировать собственные политические убеждения. По мнению, председателя регионального парламента Константина Толкачева, «учебно-воспитательный процесс в школах должен быть абстрагирован от политики, главное назначение детей в этом возрасте — не защищать различных вождей, не быть объектами зомбирования и промывания мозгов, а получать знания». Единственной идеологией учебно-воспитательного процесса должен быть патриотизм, считает председатель республиканского Госсобрания.

Связи с Индонезией

«Молодежная газета» 6 октября сообщила, что Башкирия начала устанавливать отношения с регионами Индонезии. Глава республики Рустэм Хамитов обсудил с полномочным послом Индонезии в России Мохамадом Вахидом Суприяди сотрудничество с провинцией Западная Ява. Там сейчас есть спрос на вертолеты, помимо этого Индонезия ведет переговоры о покупке восьми самолетов Су-35, двигатели для которых собирают в Уфе. Перспективными сферами для партнерства Башкирии и Западной Явы могут быть сельское хозяйство, инжиниринг, образование и другие. В ближайшее время стороны рассмотрят возможность подписания соглашений между Башкирией и Западной Явой, а также между торгово-промышленными палатами регионов. Отметим, объем внешнеторгового товарооборота Башкирии с Индонезией в 2015 году составил 1,5 млн долларов, основная часть этой суммы приходится на экспорт.

«Платон» нам друг

7 октября ряд СМИ сообщил, что в Уфе был введен в эксплуатацию новый мост через реку Белую стоимостью 4,8 млрд рублей, это один из первых региональных мостов, построенных за счет софинансирования на средства от сборов системы «Платон». Мост расположен в Затонском районе города, обеспечивает транспортную связь между федеральными трассами М-5 «Урал» и М-7 «Волга», разгружает въезд и выезд из города в западном направлении. Кроме того, в плане властей — строительство моста и автодороги в Караидельском районе республики. В 2016 году на дорожное строительство в регионе было направлено 15 млрд рублей, еще на 7 млрд рублей были профинансированы дорожные работы на дорогах федерального значение М5 и М7. Ориентировочная стоимость строительства моста через Белую в створе улицы Интернациональной составляет около 11,5 млрд рублей. Общая стоимость проекта по строительству нового выезда из Уфы на дорогу федерального значения М-5 «Урал» («Восточный выезд») — 32,7 млрд рублей.

Детский комендантский час

Газета «Республика Башкортостан» в этот день сообщила, что комендантский час для несовершеннолетних начал действовать в республике с 1 октября, сообщает пресс-служба администрации Уфы. Дети не имеют права находиться в общественных местах без сопровождения родителей с 22:00 до 6:00. Ограничения касаются всех лиц в возрасте до 18 лет. В ночное время им запрещено появляться на улицах, стадионах, детских и спортивных площадках, парках, кладбищах, дворах, вокзалах, в транспорте, в торговых точках, развлекательных заведениях, а также в подъездах многоквартирных домов. При невыполнении этого требования полиция составит протокол об административном правонарушении.

Путина поздравили

По сообщениям из соцсетей, уфимцы 7 октября поздравили Владимира Путина с днем рождения. Представители уфимского Национально-освободительного движения перед зданием Конгресс-холла записали любительский видеоролик, в котором также приняли участие жители более тридцати регионов России. В видеообращении к президенту граждане вспомнили его заслуги перед страной и поблагодарили за работу. Они пожелали Путину «верных соратников, преданных друзей, счастья, крепкого здоровья и кавказского долголетия».

Башкирский — бесплатно, математика — за деньги?

Сайт «Три шурупа» в этот день привел мнение родителей уфимских школьников о том, что «по умолчанию» во всех уфимских русских школах башкирский язык преподается в обязательном порядке, занимая еженедельно от 1 до 3 учебных часов в течение 10 лет. «По закону — обязаны брать с нас письменное заявление о нашем горячем желании изучать башкирский язык, но какой школе спрашивают хотя бы устно?, — спрашивают родители-активисты. — Еще по закону мы имеем право эти часы, в которые по умолчанию наши школы обучают наших детей башкирскому языку, тратить на любые предметы по нашему выбору, включая математику». «В нашей школе, как и во многих других, сейчас подписываются соглашения с родителями на платные уроки русского языка и математики, — поделилась одна из общественниц. — Меня мой сын уговорил тоже подписать договор о платных услугах, я отдала вместе с запиской. По моим данным, ни в одной школе наши права не соблюдаются».