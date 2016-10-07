Москва, 7 октября, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Законопроект о компенсации причиненного вреда и мерах социальной реабилитации граждан, пострадавших в ходе гражданского конфликта, происходившего с 21 сентября по 5 октября 1993 года в Москве внес в Госдуму депутат от КПРФ Сергей Шаргунов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября. Предлагается признать пострадавшими раненых в ходе событий осени 1993 года, а также детей, супругов, родителей, иных лиц, находившихся на иждивении погибших.

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По мнению парламентария, государство должно осуществлять выплаты в денежном выражении этим гражданам на основании судебных актов по искам о компенсации вреда независимо от причин ущерба.

«Знаю, за этим законом — боль и правда. Отношение к нему сейчас — тест на гражданственность и человечность», — отмечал Шаргунов ранее.