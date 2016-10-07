Майкоп, 7 октября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. В Майкопе дознаватели завершили расследование уголовного дела о жестоком обращении с двухлетней девочкой в соцучреждении. Как сообщили ИА REGNUM в республиканской прокуратуре 7 октября, в совершении преступления обвинили бывшего помощника воспитателя и медицинской сестры Адыгейского республиканского дома ребенка Ольгу Чаенко.

rrnews.ru Дело передано в суд

Перед служителями Фемиды ей придется ответить за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

По версии органа дознания, Чаенко в конце июля текущего года осуществляла уход за двухлетней воспитанницей в Адыгейской республиканской детской клинической больнице, где ребенок проходил курс лечения. В палате работник детдома несколько раз ударила девочку по голове и телу. О жестоком обращении с ребенком стало известно от матери девочки, которая также находилась на лечении в больнице и сняла происходящее на камеру мобильного телефона.

Дальнейшую судьбу теперь уже бывшей работницы дома ребенка решит мировой судья судебного участка № 7 Майкопа, куда отправлены материалы дела для рассмотрения по существу.

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Напомним, за случившееся пришлось ответить и главному врачу дома ребенка Ирине Логиновой. Она была привлечена к административной ответственности за неисполнение законным представителем обязанностей по защите прав и интересов малолетней девочки. Кроме того, за отсутствие надлежащего ведомственного контроля к дисциплинарной ответственности привлекли чиновника министерства здравоохранения республики. Также приняты меры, направленные на недопущение впредь подобных нарушений прав несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, после случившегося всем сотрудникам дома ребенка теперь предстоит доказать свою профессиональную пригодность. Для этого они пройдут психологическое тестирование. Усилят в социальном учреждении и видеонаблюдение. Там планируется установить дополнительные камеры. После ЧП воспитатель детдома была уволена. Такое решение было принято на уровне министерства здравоохранения Адыгеи.