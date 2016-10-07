Минск, 7 октября, 2016, 16:25 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы вместе с русским народом, россиянами, будет защищать общее Отечество здесь, на не менее важном для России западном направлении», — заявил 7 октября Александр Лукашенко, выступая в Национальном собрании Белоруссии, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Мы не хотим ввязываться ни в какие международные конфликты. Поэтому не будем воевать в Сирии: для нас это невозможно, да и не нужно. Но мы переживаем за сирийский народ, оказываем и будем оказывать сирийцам посильную помощь. Мы на Украину на танках не поедем, мы на тракторах туда поедем. Это наши братья, это славянское единство, которое никому не позволено разрушить», — сказал Лукашенко.

Он отметил: «Белорусская армия оснащена самым современным оружием и способна дать отпор любому агрессору. В этой связи мы можем говорить о полной модернизации нашей армии, мы ее практически закончили. Мы ее приспособили к тем возможным войнам, которые могут быть развязаны против нашего государства — от борьбы в информационном пространстве до горячей войны. Но вы должны понимать, что все, что я говорю, — это чтобы не было войны. Мы не будем бряцать оружием ради какой-то крутизны. Есть более насущная задача: сберечь мир, дать людям возможность спокойно жить, работать, растить детей».

«Проводите в отношении нас нормальную политику ‑ и вы всегда будете иметь самое дружественное государство», — подчеркнул Лукашенко, выступая перед членами Нацсобрания Белоруссии.

Он обратился к проблеме войн и конфликтов в дальнем зарубежье, задавшись вопросами: «Почему демократические государства, которые разбомбили и бомбят Сирию, об этом не думают? Защититься хотят от волны беженцев. Здесь только один путь: помогите стать на ноги этим государствам, создайте производства, чтобы люди там трудились. Почему это не делаем?».

Говоря о «многовекторности» внешней политики официального Минска, он заявил: «Мы должны забыть мышление «свой — чужой», «враг — друг». Мы должны во внешней политике с нашими возможностями и ресурсами действовать настолько осторожно и аккуратно, чтобы не обозлить страны, тем более, соседей».

«Мы выиграем только от того, если будем проводить нормальную взвешенную политику. Потому что мы находимся в эпицентре тех событий, которые сегодня вокруг нас разворачиваются», — сказал он

«Зачем нам сегодня брать ружье и идти в лес, в болото, в партизаны? Нам это не надо. Поэтому мыслить таким образом, что там (на Западе) друзья, а Россия — враг, — это глупо и недальновидно», — заявил Лукашенко.

Как отметили в президентской пресс-службе, Лукашенко считает, что мир скатывается к открытому «горячему» противостоянию и сегодня ситуация хуже, чем в годы «холодной войны» 2 половины XX века. «Право сильного доминирует. Лицемерие и неискренность в международных отношениях, особенно между геополитическими игроками, — констатировал он. — Попрание международного права под якобы благовидными предлогами».

«Должен признать, что мы часто говорили о многовекторности, но в реальности все-таки летели больше на одном крыле. Однако жизнь показала, что в условиях кризиса в такой ситуации мы оказываемся слишком подверженными риску быть зависимыми от политических настроений в соответствующих государствах. Наша задача — добиться реального позитивного баланса в отношениях со всеми соседями, всеми ведущими геополитическими центрами силы», — сказал он.

«И мы не балансируем, не сидим на двух стульях, как некоторые пытаются утверждать. Мы вынуждены проводить такую политику, чтобы никого не обидеть, никому не навредить, чтобы устоять и чтобы опять не стать какой-нибудь провинцией. Это что, неправильная точка зрения? Это не моя выдумка, это — воплощение идей и чаяний всего белорусского народа», — заявил Лукашенко. Он также сообщил, что белорусский народ — самый интернациональный.

Лукашенко отметил также: «И не надо нас упрекать, что мы, мол, балансируем где-то там и пытаемся сидеть на двух или трех стульях. Ничего подобного. Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну и народ на этом куске земли. Вот и вся политика».

«Мы готовы сотрудничать со всеми во имя этого. Но надо понимать, когда нас наклонили и ввели санкции, мы выстояли. Прошло время, и Запад отменил санкции», — добавил он.

Напомним, Евросоюз и США не отменили санкции, а сократили «санкционные списки» белорусских предприятий и физлиц. Об этом недвусмысленно сказано в решениях Брюсселя и Вашингтона, с которыми официальный Минск ознакомлен.

По его мнению, «международный авторитет Белоруссии существенно возрос» и в этом заслуга «многовекторности» официального Минска. Лукашенко отметил, что Белоруссия выступала и выступает с инициативами по прекращению любых боевых действий и решению всех вопросов за столом переговоров.

«Великий Китай видит в нас равноправного партнёра», — сообщил Лукашенко. Он также рассказал о состоявшихся 6 октября переговорах с и.о.президента Узбекистана премьер-министром Шавкатом Мирзиеевым и итогах визита в Пакистан, где состоялись переговоры с премьер-министром этой страны Навазом Шарифом.

Формализм деятельности интеграционных объединений, в которых участвует Белоруссиь, достоин сожаления, констатировал Лукашенко, сказав: «Цели провозглашены благородные, но все вязнет в рутинных разборках и спорах. Может, кто-то и участвует в них ради своих политических целей и амбиций, но мы стремимся внести свой вклад в объединительные процессы на постсоветском пространстве и желаем также получить определенную отдачу».

«Мы хотим одного: если договорились о союзе, то чтобы он строился на принципиальных, основных, выработанных всем человечеством, всей жизнью принципах. Первый из них — равноправие», — подчеркнул Лукашенко, отметив, что отдача измеряется не только в деньгах.

По его мнению, членам Нацсоборания Белоруссии следует знать приоритеты. «Нужно системнее работать с нашими соседями и союзниками. Белорусские депутаты традиционно активно взаимодействуют с коллегами по линии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, парламентских структур СНГ и ОДКБ. Это основное направление. У нас очень много общего», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Минском и Москвой осложнились после изменения геополитической обстановки в регионе Восточной Европы, ярким проявлением которой стал «украинский кризис». Александр Лукашенко почти сразу поддержал госпереворот на Украине, оказал поддержку мятежникам и демонстративно дистанцировался от внешнеполитического курса России.

Однако и ранее между Минском и Москвой возникали непростые ситуации, что позволяло регулярно пополнять пресловутый «цитатник Лукашенко». Например, 19 февраля 2011 года Александр Лукашенко заявил, что не намерен освобождать арестованных граждан России и считает, что «кое-кто» пытается его «наклонить». Он напомнил о расстреле парламента России в октябре 1993 года и заявил о намерении «уйти в землянки», если на него будет продолжаться внешнеполитическое давление.