Москва, 7 октября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Курс рубля снижается в ожидании американских данных по рынку труда. Пробой котировками Brent отметки 52 доллара за баррель при этом Игнорируется, отметил руководитель департамента аналитики Аналитика Онлайн Глеб Задоя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Уже в ближайшие часы в США выйдет отчет по занятости, от которого будут зависеть краткосрочные перспективы доллара. Если будет рост числа рабочих мест по итогам сентября на уровне 180 тыс. или выше, это увеличит вероятность повышения ставки ФРС до конца этого года. На ожиданиях данного события курс доллара на валютном рынке устремится вверх. В этом случае пара доллар/рубль имеет все шансы приблизиться к отметке 63», — считает Задоя.

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«До выхода американской статистики давать прогнозы по рублю сложно. В текущей ситуации не стоит исключать снижение валютной пары доллар/рубль к отметке 61, а, может быть, и к 60 рублям за одну единицу американской валюты. Но ниже 60 уйти валютной паре будет крайне сложно», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 7 октября, на Московской бирже курс доллара держится в районе 62 рублей 44 копеек, евро оценивается в 69 рублей 52 копейки. Баррель нефти марки Brent стоит 52,52 доллара. На выходные дни (8−9 октября) и 10 октября Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара и евро. Так, курс доллара снизился на 9 копеек и составил 62,30 рубля, евро упал на 62 копейки до $69,23.