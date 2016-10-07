Бухарест, 7 октября, 2016, 16:20 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини глубоко тронута тем, что Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, передаёт ABC News.

Union Europea En Perù Федерика Могерини

«Позвольте мне сказать, как я лично счастлива и весь Европейский союз за награду, которая признаёт решимость, видение великого человека мира», — заявила Могерини во время визита в Бухарест.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС надеется, что присуждение премии Сантосу приведёт к большому миру в Колумбии. ЕС «играет важную роль и продолжает играть важную роль» в мирном процессе, говорит она.

«Я тронута … и я хочу поделиться этим публично», — добавила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября власти Колумбии и бывшие повстанцы из «Революционных вооружённых сил Колумбии — Армии народа» (FARC-EP) закрепили подписями договорённости об окончательном прекращении огня, которые были достигнуты в июне 2016 года.

На торжественной церемонии, которая прошла в городе Картахена в присутствии многочисленных иностранных гостей, подписи под документом поставили глава Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер экс-повстанцев Родриго Лондоньо Эчеверри.

Однако, граждане Колумбии, согласно результатам референдума, высказались против мирного соглашения с левыми повстанцами из «Революционных вооруженных сил Колумбии — Армии народа» (FARC-EP).