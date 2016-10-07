Колумбия: ни войны, ни мира
Бухарест, 7 октября, 2016, 16:20 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини глубоко тронута тем, что Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, передаёт ABC News.
«Позвольте мне сказать, как я лично счастлива и весь Европейский союз за награду, которая признаёт решимость, видение великого человека мира», — заявила Могерини во время визита в Бухарест.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС надеется, что присуждение премии Сантосу приведёт к большому миру в Колумбии. ЕС «играет важную роль и продолжает играть важную роль» в мирном процессе, говорит она.
«Я тронута … и я хочу поделиться этим публично», — добавила она.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября власти Колумбии и бывшие повстанцы из «Революционных вооружённых сил Колумбии — Армии народа» (FARC-EP) закрепили подписями договорённости об окончательном прекращении огня, которые были достигнуты в июне 2016 года.
На торжественной церемонии, которая прошла в городе Картахена в присутствии многочисленных иностранных гостей, подписи под документом поставили глава Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер экс-повстанцев Родриго Лондоньо Эчеверри.
Однако, граждане Колумбии, согласно результатам референдума, высказались против мирного соглашения с левыми повстанцами из «Революционных вооруженных сил Колумбии — Армии народа» (FARC-EP).