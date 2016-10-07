Москва, 7 октября, 2016, 16:19 — ИА Регнум. В Москве на 84-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Людмила Иванова. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает Life.

Kennii2 Людмила Иванова

Иванова страдала сахарным диабетом. В силу преклонного возраста ей пришлось заменить тазобедренный сустав. После эндопротезирования её самочувствие ухудшилось. Искусственный сустав из-за инфекционного поражения пришлось удалить.

В конце сентября Иванова вновь была госпитализирована с осложнениями. Вскоре она была переведена в реанимацию. Ранее сегодня стало известно, что актриса была подключена к аппарату вентиляции лёгких. Сегодня днем она скончалась.

Людмила Иванова была известной советской и российской актрисой театра и кино. Она сыграла в таких фильмах, как «Приключения Петрова и Васечкина», «Самая обаятельная и привлекательная», «Зависть богов», «Служебный роман».

Кроме того, Людмила Иванова — автор многих популярных песен, которые впоследствии исполняли Анна Герман и Майя Кристалинская. Была награждена орденом Почета и орденом Дружбы.