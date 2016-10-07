Ростов-на-Дону, 7 октября, 2016, 16:14 — ИА Регнум.

Румынский футболист Андрей Перепелицэ, укрепивший состав «Ростова» в самом начале сезона 2016/17, признался, что о переходе в донской клуб раздумывал недолго. Причем, принять предложение жёлто-синих полузащитнику посоветовал игрок бельгийского «Андерлехта». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского коллектива 7 октября.

vk.com/fcrostov Полузащитник «Ростова» Андрей Перепелицэ

«Смотрел матчи с «Андерлехтом» (Бельгия) и «Аяксом» (Нидерданды). Мне очень понравились эти игры. Когда узнал, что клуб мной интересуются, сразу же посмотрел результаты команды в прошлом сезоне, и они меня впечатлили. Мой приятель играет в «Андерлехте», он и посоветовал мне принять предложение «Ростова». Его очень впечатлила команда», — сказал Перепелицэ.

Полузащитник ранее играл за болгарский клуб «Лудогорец», в составе которого завоевал «золото» национального чемпионата. В дебютной игре за «Ростов» против самарских «Крыльев Советов» Перепелицэ забил первый гол за команду и принёс желто-синим победу.

«Рад, что помог команде завоевать три очка, но я уже забыл про это. Нужно улучшать свою физическую форму и стараться приносить «Ростову» больше пользы в следующих матчах. В Европе российский футбол считают довольно-таки сильным. Здесь сложно играть, так как много футболистов хорошего уровня», — отметил футболист.

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Напомним, что с бельгийским «Андерлехтом» «Ростов» встречался в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый матч состоялся на ростовском стадионе «Олимп-2» и завершился вничью — 2:2, ответная выездная игра — 2:0 в пользу желто-синих. Победа дала ростовчанам право сыграть в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , до зимней паузы в сезоне 2016/17 футболисты «Ростова» проведут пять домашних матчей. Три игры пройдут в рамках РФПЛ, две — в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Пока в турнирной таблице РФПЛ желто-синие расположились на четвертой строчке, заработав 16 очков. В Лиге чемпионов у «Ростова», как и голландского ПСВ, — одно очко.