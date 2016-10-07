Пермь, 7 октября, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Перми прекратил уголовное преследование бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края Виктора Федоровского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате суда.

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Напомним, что Виктор Федоровский обвинялся в незаконной предпринимательской деятельности в период госслужбы. Примечательно, что с ходатайством о прекращении уголовного дела выступил следователь СУ СКР по Пермскому краю. По его ходатайству бывшему чиновнику назначен уголовный штраф в 145 тыс. рублей. Эту сумму Федоровский должен выплатить до 7 ноября 2016 года. Кроме этого, отменена и подписка о невыезде, избранная экс-министру на время предварительного расследования.

Необходимо отметить, что сумма в 145 тыс. рублей составляет для Федоровского всего 0,7% его годового дохода за 2014 год (по данным официальной декларации о доходах).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Пермского края добилась отставки министра в начале 2016 года. Причиной стала проверка, выявившая нарушения министром антикоррупционного законодательства.

До недавнего времени министр краевого строительства и ЖКХ Виктор Федоровский входил в состав учредителей фирмы «Оленья застава Плюс». Уставной капитал компании составляет 30,7 млн рублей, где у Федоровского доля в 307 тыс. рублей. В базе данных налоговой службы есть сведения о том, что Виктор Федоровский числился учредителем компаний «Оленья застава» и «Беляевка-Терра» (Беляевка — один из крупнейших производителей картофеля в регионе). Все эти фирмы зарегистрированы на один юридический адрес. Ранее через пресс-службу правительства Пермского края Федоровский заявил, что перед его поступлением на государственную службу все доли были переданы в доверительное управление и участия в управлении указанными компаниями он не принимал. Однако, уголовное дело было все же возбуждено