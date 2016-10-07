Красногорск, 7 октября, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Отопительный период, начавшийся в Подмосковье в этом году на 20 дней раньше обычного, пока не «дошел» до всех жилых домов региона. Лишь 61 муниципалитет из 68 осуществил подачу тепла на 100% жилых домов. Тем не менее социальные объекты региона уже полностью обеспечены отоплением. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

TBIT Тепло

Отдельные дома пока остаются без отопления в Красногорском, Люберецком, Наро-Фоминском, Ногинском, Серпуховском, Солнечногорском муниципальных районах, городском округе Электросталь.

Причиной задержки власти называют затянувшиеся ремонтные работы, в том числе капитальный ремонт подъездов.

«Министерству ЖКХ и главам муниципалитетов, в которых существует такая проблема, в ходе заседания штаба поручено проконтролировать скорейшее завершение ремонтных работ и обеспечить полноценный пуск тепла», — сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно федеральному закону, в регионе установлен критерий для включения отопления — не позднее пяти дней после того, как среднесуточная температура устанавливается на уровне +8 °C и ниже.