Тбилиси, 7 октября, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе в преддверии выборов 8 октября обращается к грузинским избирателям и призывает их отдать голоса за ее партию и обвести на выборах номер 3.

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«Обведите номер 3, и я обещаю, что наша страна начнет объединение и необратимое экономическое усиление!» — воззвала к сторонникам Нино Бурджанадзе.

По ее словам, в ходе предвыборной компании она и ее соратники объехали всю Грузию, постарались выслушать всех и дать исчерпывающие ответы на все вопросы избирателей, ознакомили их с планом своей партии и увидели поддержку этого плана.

«Нам осталось сделать последний и самый значительный шаг. Завтра, 8 октября, нужно прийти на избирательные участки и сделать выбор. Это не простой выбор между несколькими политическими партиями. Это будет выбор между прогрессом нашей страны, наших детей, наших семей и застоем. От этого выбора будет зависеть, будем мы жить по-прежнему в мечтах, или вступим в реальное, свободное и достойное будущее. От этого выбора будет зависеть, останутся колючие заграждения в сердце нашей родины или нечнется объединение страны», — заявила Нино Бурджанадзе.

По ее утверждению, только она и ее команда способны вывести из Грузии войска иностранного государства, объединить Грузию, урегулировать отношения с Россией, полностью открыть российский рынок и добиться безвизового сообщения не только с ЕС, но и с Россией.

Бурджанадзе выразила уверенность, что завтра, 8 октября, ее партия станет парламентской партией и будет определять внутреннюю и внешнюю политику Грузии.

«Ни мечты, ни насилие — внеблочный статус, единая Грузия и сильная экономика. Ни одно, ни другое. Обведите только тройку!» — заключила свое обращение Нино Бурджанадзе.