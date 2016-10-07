Петрозаводск, 7 октября, 2016, 16:07 — ИА Регнум. 11 октября в Карелии пройдут торжественные мероприятия по случаю начала строительства Белопорожских ГЭС — первого российского проекта Нового банка развития, созданного БРИКС. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 6 октября, в пресс-службе администрации региона.

Bob Gundersen Плотина гидроэлектростанции

При участии представителей международного банковского сектора, крупных зарубежных и российских инвестиционных фондов, российских и китайских инжиниринговых и строительных корпораций, а также представителей федеральных министерств РФ и правительства Республики Карелия будет подписан ряд важных для реализации проекта соглашений, а также заложена «капсула времени», символизирующая начало работ. Старт строительству объектов малой генерации на пороге Белый реки Кемь даст глава Карелии Александр Худилайнен.

Напомним, проект по строительству малых гидроэлектростанций в Карелии стал первым на территории России, который будет профинансирован Новым банком развития (НБР), созданным странами БРИКС. Соответствующее решение было принято в июле 2016 года. Также НБР была утверждена схема финансирования проектов с участием двух международных банков, в том числе Евразийского Банка Развития (ЕАБР) и Международного инвестиционного банка (МИБ). Инвесторами в акционерный капитал проекта выступили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайский партнер China State Energy Engineering Corp. Ltd. (Sinomec). Общая сумма инвестиций составит 11,8 млрд рублей.

Строительством малых гидроэлектростанций «Белопорожская ГЭС-1» и «Белопорожская ГЭС-2» в Карелии займется акционерное общество «Норд Гидро». Общая мощность гидрогенерации составит 49,8 МВт. Строительство объектов предполагает организацию около 400 рабочих мест на этапе строительства и 30 высококвалифицированных рабочих мест на этапе последующей эксплуатации, а также дополнительные налоговые поступления в бюджет республики.

Проект строительства Белопорожских ГЭС, главной целью которого является обеспечение электроэнергией населения и промышленных предприятий, включен в перечень приоритетных проектов Федеральной целевой программы «Развитие республики Карелия на период до 2020 года». На особом контроле этот вопрос держит Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, председатель Государственной комиссии по подготовке к 100-летию образования Республики Карелия Николай Патрушев. К настоящему моменту завершены все проектные работы, которые уже получили положительные заключения Главгосэкспертизы России и Государственной Экспертизы Республики Карелия, получена необходимая разрешительная документация на строительство объектов. Строительство электростанций должно быть завершено в конце 2019 года.

Напомним, Новый банк развития — международная финансовая организация, банк развития, созданный и управляющийся странами-членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Цель деятельности Банка — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. В 2016 году Совет Директоров НБР одобрил первый пакет инвестиционных проектов в области зеленой и возобновляемой энергетики во всех странах БРИКС на общую сумму 911 млн долларов.

АО «Норд Гидро» организовано в 2007 с целью реализации проектов по строительству и реконструкции объектов малой гидроэнергетики на территориях Российской Федерации, нуждающихся в дополнительных энергомощностях.