Москва, 7 октября, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Поставка китайских товаров в Европу по морю через Крым — это хорошая идея, но нужно понимать, что это перспектива ближайших пяти лет, так как под это нужна соответствующая инфраструктура. На данный момент в той же Евпатории ее нет. Нужен современный большой порт, который способен принимать и отправлять большое количество грузов. На строительство подобной инфраструктуры нужны деньги, и здесь есть проблемы, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Анна Кокорева.

Карло Боссолини. Керчь

«Для Крыма реализация такого проекта — это большая удача. Как минимум это новая инфраструктура и тысячи новых рабочих мест, а также приток денежных средств в бюджет», — считает Кокорева.

«Россия и Китай имеют разные взгляды на то, кто должен инвестировать в подобные проекты. Россия считает, что большая часть финансирования должна быть со стороны Китая, а власти КНР считают по-другому, так как масштабные вложения снижают рентабельность проекта. Это еще один вопрос, который будет сильно тормозить реализацию задумки. Не стоит забывать, что в России экономический кризис, и неизвестно, есть ли средства хотя бы на частичное финансирование проекта», — высказала свое мнение эксперт.

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