Рига, 7 октября, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Новая модель оплаты труда в Латвии не принесет положительных изменений педагогам рижских учебных заведений — у многих из них, в том числе у работающих в государственных гимназиях, зарплаты даже упадут. Уже есть учителя, у которых зарплаты снизились на 100 евро. И в проигрыше окажется не только Рига, но и в общей сложности 111 самоуправлений, заявили в отраслевом профсоюзе, пишет газета Neatkarīgā rīta avīzе.

stux Сто евро

Как заявили в профсоюзе, полная картина действия новой модели станет ясна 10 октября, когда столичным педагогам будут выплачены зарплаты. Но уже сейчас ясно, что проигравшие от введения новой модели будут, и часть из них — существенно. Выигравшие тоже получат лишь небольшую прибавку к зарплате — всего несколько евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, реформа оплаты труда учителей начала действовать с 1 сентября 2016 года. Она предусматривает повышение минимальной оплаты труда до 680 евро вместо нынешних 420 евро, однако из-за ограниченных средств эта ставка не была введена одновременно и в одинаковом объеме на всех уровнях образования.

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