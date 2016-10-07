Лондон, 7 октября, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр готов вернуться в большую политику, чтобы воспрепятствовать правящей Консервативной партии разрушить страну так называемым «жестким Brexit». Об этом политик сам сообщил в интервью американскому журналу Esquire (выдержки публикует агентство Reuters).

Center for American Progress Тони Блэр

По его словам, ситуация в Великобритании на данный момент является трагичной, так как местным жителям приходится выбирать между «жесткими планами» Консервативной партии и ультралевой политикой Лейбористской партии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня текущего года в Великобритании прошел референдум по вопросу о дальнейшем членстве страны в Евросоюзе, в ходе которого более 50% жителей страны высказались за выход из состава ЕС.