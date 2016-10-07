Рига, 7 октября, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Закупленные Латвией бронетранспортеры «идеально подходят для ее условий», заявил заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе генерал Адриан Бредшоу, сообщает газета Latvijas Avīze.

Старый броневик

Он пояснил, что сам использовал эти бронемашины (сколько лет назад это было, генерал не уточнил), и считает, что они соответствуют топографическим условиям Латвии, так как отлично работают в заболоченной и лесистой местности и имеют хорошие маневренные способности. «Это идеальный вариант для Латвии», — сказал Бредшоу.

Он уверен, что латвийские Национальные вооруженные силы будут с огромной решимостью бороться против возможной военной агрессии и армия воспользуется преимуществами местности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Минобороны Латвии сообщили, что на покупку, капитальный ремонт и модернизацию 123 бронетранспортеров, Латвии необходимо 249,5 млн евро. Отмечается, что расходы на один бронетранспортер составляют примерно 871 000 евро. Соглашение о закупке 123 гусеничных бронетранспортеров у Великобритании было подписано в сентябре 2014 года. Вся техника должна быть доставлена до 2020 года.

В свою очередь Депутат Сейма Андрей Элксниньш обратился к Генеральному прокурору Эрику Калнмейерсу и к госконтролеру Элите Крумине с прошением начать проверку об израсходовании 249,5 млн евро, которые были отведены на государственную оборону и проект механизации Латвийской армии, и на которые были куплены бронетранспортеры прошлого века.

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