Незаконный доступ: сисадмин парализовал сеть кластера, связанного с ВПК
Чебоксары, 7 октября, 2016, 15:48 — ИА Регнум.
Решением Верховном суда Чувашии 29-летний бывший системный администратор компании электротехнического кластера Николай Тихонов признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации. Ему назначен штраф в размере 200 тыс. рублей с конфискацией компьютерного оборудования с лишением права заниматься деятельностью в области системного администрирования, в том числе обеспечения нормального функционирования и развития серверных и сетевых служб на срок 6 месяцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Чувашии, которое расследовало данное уголовное дело.
Как было установлено следователями УФСБ, летом 2015 года Тихонов, используя свое служебное положение системного администратора, осуществил неправомерный доступ к телекоммуникационной сети одного из республиканских предприятий электротехнической отрасли промышленности, в результате которого произошло блокирование компьютерной информации как самой компании, так и ряда других, в том числе связанных с оборонно-промышленным комплексом. В результате этого была на два дня парализована вся компьютерная сеть предприятий кластера.
В пресс-службе ведомства особо подчёркивают, что Тихонов осуществил неправомерный доступ к компьютерной сети предприятия через домашний компьютер своих родственников, пытаясь «замести следы» и таким образом избежать ответственности.
8 августа 2016 года Ленинский районный суд г. Чебоксары признал Николая Тихонова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК России и приговорил к штрафу в размере 200 тыс. рублей с конфискацией компьютерного оборудования совершения преступления. Однако прокуратура Чувашии не согласилась с вынесенным приговором, поскольку сочла, что суд не учел дополнительное наказание, связанное с лишением осужденного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, и обжаловала его в апелляционном порядке. В итоге 28 сентября 2016 года Верховный суд Чувашской Республики удовлетворил представление надзорного ведомства, дополнительно лишив Тихонова права заниматься деятельностью в области системного администрирования на 6 месяцев.
Приговор суда вступил в законную силу.