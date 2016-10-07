Чебоксары, 7 октября, 2016, 15:48 — ИА Регнум.



JeongGuHyeok Ключ доступа к компьютеру

Решением Верховном суда Чувашии 29-летний бывший сис­темный администратор компании электротехнического кластера Николай Тихонов признан виновным в не­пра­во­мерном доступе к компьютерной информации. Ему назначен штраф в размере 200 тыс. рублей с кон­фискацией компьютерного оборудования с лишением права заниматься де­я­тель­ностью в области системного ад­ми­ни­стрирования, в том числе обес­пе­че­ния нормального функционирования и раз­вития серверных и сетевых служб на срок 6 месяцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по Чувашии, которое расследовало данное уголовное дело.

Как было установлено следователями УФСБ, летом 2015 года Тихонов, используя свое служебное по­ло­ж­е­ние системного администратора, осуществил неправомерный доступ к те­ле­ком­му­никационной сети одного из республиканских предприятий электро­тех­ни­чес­кой отрасли промышленности, в результате которого произошло блокирование ком­пьютерной информации как самой компании, так и ряда других, в том числе связанных с оборонно-промышленным комплексом. В результате этого была на два дня парализована вся компьютерная сеть пред­приятий кластера.

В пресс-службе ведомства особо подчёркивают, что Тихонов осуществил непра­во­мерный доступ к компьютерной сети предприятия через домашний компьютер своих родственников, пытаясь «замести следы» и таким образом избежать ответственности.

8 августа 2016 года Ленинский районный суд г. Чебоксары признал Николая Тихонова виновным в совершении преступления, пре­дус­мотренного ч. 3 ст. 272 УК России и приговорил к штрафу в размере 200 тыс. рублей с конфискацией компьютерного оборудования совершения прес­туп­ления. Однако прокуратура Чувашии не согласилась с вы­не­сен­ным приговором, поскольку сочла, что суд не учел дополнительное наказание, свя­зан­ное с лишением осужденного права занимать определенные должности или зани­маться определенной деятельностью, и обжаловала его в апелляционном по­рядке. В итоге 28 сентября 2016 года Верховный суд Чувашской Республики удов­лет­во­рил представление надзорного ведомства, дополнительно лишив Тихонова пра­ва заниматься деятельностью в области системного ад­ми­ни­стрирования на 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.