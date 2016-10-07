Старая Русса, Новгородская область, 7 октября, 2016, 15:44 — ИА Регнум. В городе Старая Русса сегодня, 7 октября, торжественно открыли памятник Советскому солдату. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Старорусского района, пятиметровая фигура солдата создана российским скульптором-монументалистом Денисом Стритовичем и предоставлена в дар городу Старая Русса Российским военно-историческим обществом (РВИО).

Александр Дейнека. Солдат в плащ-палатке (фрагмент). 1942

Подобные скульптуры РВИО открыло в ряде других российских городов в рамках программы по восстановлению и созданию памятников павшим на полях сражений Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

В годы войны Старая Русса была практически полностью разрушена. Фашисты заняли город в августе 1941-го, оккупация длилась 936 дней — до 18 февраля 1944 года. Бои за освобождение Старой Руссы начались уже в январе 1942 года, непрерывные бои велись здесь более двух лет. Более 60 человек за бои под Старой Руссой получили звания Героя Советского Союза, многие из них — посмертно. В феврале 1944 года Старую Руссу освободили войска 2-го Прибалтийского фронта.

Напомним, 6 апреля 2015 года Указом президента Российской Федерации Старой Руссе было присвоено почётное звание Города воинской славы.