Москва, 7 октября, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Поскольку Крым является частью России, то Китай будет вынужден заниматься перегрузкой грузов с кораблей, приходящих через Суэцкий канал, Средиземное и Черное моря, на железнодорожные платформы, потом по новому Керченскому мосту, который будет построен, по российским железным дорогам везти грузы дальше в Европу. При этом здесь существует три варианта: либо через российские порты (а это еще одна перегрузка с железнодорожных платформ на корабли), либо через порты прибалтийских стран с той же проблемой, но дополнительными финансовыми потерями, либо по железной дороге через Украину или Белоруссию, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Департамента общественных финансов, научный руководитель Института финансово-экономических исследований, профессор кафедры Государственные и муниципальные финансы Финансового университета при правительстве РФ Виталий Шаров.

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«На мой взгляд, это маловероятно, поскольку, во-первых, морской путь из Средиземного моря непосредственно в Европу будет занимать немногим большее время без потерь на транзит через несколько государств, и, во-вторых, сейчас на межправительственном уровне обсуждаются проекты строительства транзитных железнодорожных путей Китай-Россия-Белоруссия-страны ЕС и Китай-Казахстан-Россия-Белоруссия-страны ЕС. Полагаю, что эти проекты с экономической точки зрения более выгодны, чем идея транзита через Крым и далее в прибалтийские страны. Кроме того, нужно учитывать, что реализация такого проекта приводит к необходимости строительства в Крыму громадного логистического терминала, для чего потребуется выделение немалых финансовых ресурсов, а также ограниченную пропускную способность, не рассчитанную на объемы «китайского» транзита, строящейся железной дороги через Керченский пролив. При этом железнодорожный транзит из портов Крыма через территорию Украины в обозримом будущем представляется мне мероприятием из области фантастики», — пояснил эксперт.

«Я думаю, что слухи о транзите грузов из Китая в Европу через страны Прибалтики рождаются в прибалтийских странах в связи с решением Правительства Российской Федерации перенаправить до 2020 года все товарные потоки, которые в настоящее время идут из России в европейские и другие страны через порты Эстонии, Латвии и Литвы, в российские порты. Хотя, конечно же, Китай может принять решение об экспорте своей продукции через прибалтийские страны. Однако такое решение видится не очень привлекательным, поскольку возникают дополнительные транзитные затраты при пересечении еще одной границы, а остальные затраты сохраняются», — высказал свое мнение Шаров.

«Это проект с точки зрения экономики вряд ли может быть более привлекательным, чем те проекты, которые сейчас обсуждаются. Это просто истерика прибалтийских стран в преддверии больших финансовых потерь для бюджетов этих стран и большого количества рабочих мест», — резюмировал эксперт.

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