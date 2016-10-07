Ярославль, 7 октября, 2016, 15:44 — ИА Регнум. 27-летний житель Ярославля осужден за публичные призывы к экстремизму. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной прокуратуре, площадкой для высказываний стали соцсети.

Pavlofox Кулак

Мужчина создал «ВКонтакте» персональный аккаунт, используя псевдоним нацистского активиста. На этой странице он разместил изображение с текстом, которое, по заключению экспертизы, содержит призыв к совершению преступлений против сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, ранее он разместил аудиозапись с высказываниями, допускающими призывы к совершению преступлений и насильственных действий в отношении неопределенного круга лиц.

Приговором суда ярославец, фамилия которого не разглашается, получил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил, подчеркивают в областной прокуратуре.