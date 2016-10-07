Донецк, 7 октября, 2016, 15:41 — ИА Регнум.



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Сегодня, 7 октября, власти ДНР дополнительно урезали пенсии жителям Донетчины на 10%. После недельной задержки пенсии начали выдавать через отделения Центрального Республиканского Банка ДНР и ГП «Почта Донбасса». Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда ДНР, передает ИА REGNUM.

«За октябрь месяц текущего года пенсии будут выплачены 678,4 тыс. получателей, в том числе: — 394,0 тыс. получателям пенсий в Центральном Республиканском Банке; — 284,4 тыс. получателей пенсий в ГП «Почта Донбасса», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пока Донецк не будет выплачивать пенсионную надбавку в 10%, утвержденную главой ДНР Александром Захарченко. «Обращаем внимание пенсионеров, что в результате проведенной хакерской атаки на базы данных получателей пенсии на сегодня не удалось восстановить всю информацию в полном объеме. В связи с этим пенсии будут выплачиваться в размерах, зафиксированных по состоянию на 1 июля 2016 года. Технические работы по восстановлению актуального состояния базы данных совместно со специалистами Минсвязи ДНР продолжаются», — информирует Совмин ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года ДНР проиндексировала пенсии жителям Донетчины, повысив их на 10%. Увеличение составило порядка 400 рублей. «Начато финансирование пенсий гражданским пенсионерам и пенсионерам силовых структур, с учетом повышения пенсионных выплат на 10% в соответствии с указом Главы ДНР. В августе 2016 года планируется выплатить пенсий 675,1 тысячам граждан на общую сумму 2,9 миллиарда рублей», — заявили в министерстве труда и социальной политики ДНР.

Напомним, в 2014 году ДНР начала выплачивать жителям Донетчины неполную часть и так низкой украинской пенсии. В частности ДНР искусственно занизили курс гривны к рублю, меняя 1 грн на 2 рубля. В то время как официальный курс Нацбанка Украины по состоянию на 7 октября 2016 года: 10 руб — 4,14 грн.