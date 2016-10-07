Махачкала, 7 октября, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Уже третий день на центральной площади Махачкалы у здания правительства выходят на акцию протеста родственники пропавших 27 сентября четверых жителей Хасавюрта. Митингующие заявили, что каждый день будут выходить на площадь, пока не выяснят куда пропали их дети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Репин. Две женские фигуры (фрагмент). 1878

Родственники предполагают, что парней могли забрать сотрудники правоохранительных органов. Мать одного из пропавших заявила, что у ее сына была борода и это единственное, что могло вызывать подозрение у сотрудников правоохранительных органов.

«Если в чем-то подозревают, пусть задерживают по закону и по закону судят. Никто из собравшихся не оправдывает их, если они виноваты», — заявила другая родственница пропавших. Она считает, что в Дагестане просто борода может стать причиной для задержания человека.

Родственники пропавших обратились во все органы, но нигде не знают, куда пропали молодые люди. Среди задержанных в СИЗО и отделениях полиции их не оказалось. Силовики заявляют, что уже начаты оперативно-разыскные мероприятия.

Накануне митингующих принимал вице-премьер правительства Рамазан Джафаров и обещал принять меры. Но на следующий день им сказали, что для получения информации нужно еще два-три дня. К участникам акции протеста присоединились родственники других без вести пропавших молодых людей.

Сегодня, 7 октября, ситуацию прокомментировал глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Как сообщили в пресс-службе главы республики, Абдулатипов накануне провел совещание с правоохранительным блоком республики, на котором потребовал разобраться в ситуации с пропавшими молодыми людьми, а также «дать исчерпывающий ответ родственникам пропавших».

С родственниками пропавших ребят после совещания встретились вице-премьер правительства Рамазан Джафатов, заместитель прокурора Дагестана Сергей Беляков, заместитель руководителя следственного управления СКР по Дагестану Тугай Тугаев, замминистра МВД по Дагестану Арсен Шамхалов и другие.

Напомним, четверо жителей Хасавюрта Гашим Узданов, Ислам Магомедов, Шамиль Джамалудинов и Пахрудин Махаев пропали 27 сентября. Они пропали по пути из Каспийска в Хасавюрт. Связь с ними пропала, когда они доехали до Махачкалы.