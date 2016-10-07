Москва, 7 октября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Совместный портовый проект Китая и России в Крыму имеет хорошие перспективы — транспортные возможности полуострова велики, а огромные масштабы торгового оборота между Европой и Китаем в случае реализации «Нового Шелкового пути» практически гарантируют включение этого российского региона в международную торговлю. Единственное серьёзное препятствие на этом пути может возникнуть лишь в политическом отношении со стороны Европы — однако такая возможность маловероятна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 октября заявил генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Дмитрий Налбандян. Гурзуф. Крым. 1980

«Возможности Крыма транспортные очень большие, морской путь один из самых дешевых, зачастую еще и довольно быстрый. И если объёмы поставок огромные, то очень важно иметь возможность какую-то часть перевозить по воде. Именно поэтому такой интерес к Северному пути, такой интерес также и к крымскому варианту», — заявил Журавлев.

Россия уже активно участвует в создании Шелкового пути, однако в отношении реализации данного проекта существует определенная конкуренция между разными сценариями: например, «как огибать Кавказ, с севера или с юга, или может быть сделать вовсе две ветки», отмечает политолог.

Тем не менее работа идет, подчеркнул эксперт. «Есть та же железная дорога Казахстан-Казань-Москва. Речь идёт не о поставках товаров в Москву из Китая. Речь идёт об огромных рынках Европы. Поэтому здесь вопрос очевиден. Мы готовы, мы работаем, и китайские, и представители других стран, через которых будет проходить путь, работают. Проект так или иначе, в том или ином виде, будет реализован. Просто он слишком разнообразен, чтобы точно сказать, как он будет реализован», — подчеркнул политолог.

При этом возможны различные варианты реализации проекта и в самом Черноморском бассейне, продолжил он, отметив, что «возможны различные сценарии — например, модернизация портов в восточной части Чёрного моря».

Тем не менее, рано или поздно, по мере роста товарооборота, встанет вопрос о том, чтобы задействовать и крымский транспортный потенциал. «Понятно, что поскольку объёмы слишком большие, порты Востока не смогут полностью покрывать объёмы поставок — если не сразу, то хотя бы по мере их увеличения», — говорит Журавлев.

Единственное серьёзное препятствие на этом пути может возникнуть лишь в политическом отношении, допускает эксперт. «Нельзя сказать, что оно огромно или неизбежно, но оно есть — если Шёлковый путь пойдет через территорию Крыма, то будет возможность применения к этому проекту санкций со стороны Европы».

Тем не менее Европа очень заинтересована в поставках китайских товаров, и «есть очень большой шанс, что выбор будет сделан всё же в пользу здравого смысла», считает генеральный директор Института региональных проблем.

В лучшем случае, «вопрос в том — заметить это или не заметить — вообще может быть не поставлен. При всех санкциях, никто ведь не отказался от поставок российского газа? Тут тот же самый случай», — добавил он.

В целом же развитие Шёлкового пути является очень геополитически важным проектом. «Как Джордж Буш старший говорил, что самый страшный кошмар для США — это китайско-российско-европейский экономический союз», — напомнил Журавлев.

Сегодня Китай во многом зависит от США, как от главной точки приложения китайских товаров, подчеркнул он. «Без этого китайская экономика просто перегреется и взорвётся, как чайник на плите», — говорит он.

Таким образом, если сейчас у США есть механизмы обеспечения лояльности Китая, после создания Шёлкового пути ситуация существенно изменится. «Выстраивание гарантированного механизма поставок в Европу — а объем рынка европейского не меньше американского, а даже больше — приведет к тому, что перед китайцами уже не будет стоять вопроса, купят ли товары у них американцы»

«Именно в этом смысле «Шёлковый путь» в целом и крымский участок в частности — очень важные проекты».

Особенно болезненный удар реализация таких планов нанесет по атлантическому экономическому проекту, разрабатываемому США, при этом в последнее время Украина перестала играть роль механизма, обеспечивающего выгодную для США конфигурацию между Евросоюзом и Россией, сказал в заключение эксперт. «Ситуация в этом смысле меняется, и американцы сильно нервничают по этому поводу», — подчеркнул он.

Отметим, что в последний год перед присоединением Крыма к России сообщалось о китайском проекте по развитию крымского порта Евпатория до грузооборота в районе 100 млн тонн в год. В последнее время эксперты вновь заговорили о появлении крупного портового проекта в северо-западной части Черного моря в рамках китайской транспортно-логистической системы «Новый Шелковый путь».

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