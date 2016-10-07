Переславль-Залесский, Ярославская область, 7 октября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Мэр Переславля-Залесского Ярославской области Денис Кошурников может покинуть свой пост. По имеющейся у ИА REGNUM информации это связано с недовольством действиями Кошурникова в региональном правительстве. Фактически мэр Переславля не вышел из отпуска несмотря на требования врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова вернуться на рабочее место в связи с проблемами начала теплоснабжением в городе.

PereslavlFoto Ансамбль Никитского монастыря (Ярославская область, Переславль-Залесский, слобода Никитская)

С началом отопительного сезона в Переславле на тепловых сетях котельной «ПЭК» произошла авария, из-за которой один из переславских детских садов не был подключен к отоплению. На сегодняшний день проблема устранена частично — детский сад «Колокольчик» отапливается, но часть жилых домов городского округа все еще без тепла.

«Работы по теплоснабжению в Переславле-Залесском ведутся. В данный момент мэр города не находится на рабочем месте, была планерка по теплоснабжению, присутствовали все директора котельных, управляющих компаний, Денис Кошурников отсутствовал. В прошлом году, при запуске отопительного периода он присутствовал, и в ручном режиме давал распоряжения. В этом году он отсутствует. Порядка 30 домов, по моей информации в Переславле-Залесском на сегодняшний день еще не подключены к теплоснабжению», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель переславской Управляющей компании «Белая линия» Михаил Муленков.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM Денис Кошурников в настоящий момент находится в отпуске за пределами Российской Федерации. В Переславле-Залесском муссируются слухи о том, что уже 10 октября он может быть отправлен в отставку. Однако, согласно Утаву города Переславля, процедура принудительного отстранения избранного мэра достаточно сложна. Скорее всего Кошурникову может быть предложено написать заявление с фомулировкой «по собственному желанию».

Мэром Переславля-Залесского Денис Кошурников был избран в июне 2012 года, до этого он возглавлял Переславский муниципальный район.