Москва, 7 октября, 2016, 19:26 — ИА Регнум. В Московском технологическом институте (МТИ) прошла демонстрация робота AnyWalker. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МТИ, новый робот с помощью уникального шасси и системы стабилизации может преодолевать разные препятствия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Демонстрация робота AnyWalker в Московском технологическом институте (МТИ)

Согласно планам изобретателей, новинка поступит на рынок в сентябре 2017 года.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что студенты конструируют новый уникальный гоночный болид для участия в международных соревнованиях «Формула SAE».

«Участники должны не только спроектировать и построить «с нуля» скоростную машину, но и разработать бизнес-план ее запуска в мелкосерийное производство», — пояснили в институте.

Напомним, в столице готовятII Международный православный студенческий форум, который соберет 15 тысяч студентов из России и других стран. На мероприятии представят порядка 70 высокотехнологичных разработок.