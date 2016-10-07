Ниамей, 7 октября, 2016, 15:30 — ИА Регнум.



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22 человека погибло 6 октября в результате нападения исламистов на лагерь беженцев на востоке Нигера, сообщает Figaro.

Одна из самых кровопролитных нападений за последние произошла в Тазалите, расположенном на западе страны. В нападении участвовало около 40 боевиков, которые, скорее всего, относятся к организации «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Исламисты, прибывшие по меньшей мере на четырех грузовых фургонах и вооруженные тяжелым оружием, незамедлительно взяли приступом маленький гарнизон, занимающийся охраной лагеря.

В ходе стычки погибло по меньшей мере 22 военнослужащих армии Нигера, еще пятеро были ранены. Избежать столкновения с экстремистами удалось только военнослужащим, которые в этот момент находились на патрулировании.

Большая численность жертв объясняется количеством нападавших и временем атаки. Как указывается нападавшие прибыли сразу после молитвы, во время завтрака.

«Террористы воспользовались эффектом неожиданности. Вероятно, что террористы на протяжении долгого времени наблюдали за лагерем», — отметил один из источников, близких к Минобороны страны. Исламисты, большую часть из которых составляют, по свидетельству очевидцев, туареги из Мали, провели в лагере два часа, прежде чем скрыться, взяв с собой продовольствие, боеприпасы и три автомобиля.

В операции преследования, начатой вооруженными силами Нигера, также принимали участи военнослужащие Франции, находящиеся в стране в рамках операции «Бархан».