Самара, 7 октября, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Указом Президента РФ Владимира Путина от 6 октября 2016 года Константин Букреев, занимавший ранее пост начальника управления Генеральной прокуратуры в Центральном федеральном округе, назначен на должность прокурора Самарской области на пятилетний срок, сообщает ИА REGNUM.

vsemetri.com Форма прокурора

Константин Букреев родился в 1978 году в Хабаровске, в 1999-м окончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ, в 2000 году начал службу в органах прокуратуры. В последнее время занимал должность начальника управления Генпрокуратуры РФ в ЦФО.

Кандидатура Букреева прошла процедуру согласования в Самарской губернской думе, где он заявил депутатам, что собирается работать честно, профессионально и открыто.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа президент РФ подписал указ об освобождении от должности прокурора Самарской области Мурата Кабалоева. Кабалоев с 2002 года занимал должность прокурора Ивановской области. На пост прокурора Самарской области был назначен 14 февраля 2012-го.