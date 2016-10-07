Москва, 7 октября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы напомнили водителям о необходимости готовиться к холодам и сменить «летнюю» резину на «зимнюю», сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

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По данным синоптиков, на неделе, начинающейся 10 октября, уже возможны ночные заморозки — температура воздуха опустится ниже нуля. Днем воздух прогреется до 8 градусов тепла максимум.

Возможно выпадение осадков в виде снега. Кроме того, водителям стоит проверить аккумуляторы автомобилей, которые могут разрядиться с наступлением холодов, и помнить о том, что тормозной путь будет длиннее.