Москва, 7 октября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. В защиту главы Союза ММА России Фёдора Емельяненко в интернете выступили возмущённые граждане, считающие, что оскорбления в его адрес недопустимы. Об этом написал автор петиции на имя президента России Владимира Путина, размещённой на сайте Change.org.

stadium.ru Федор Емельяненко

Автор петиции призывает президента России обратить внимание на вспыхнувший конфликт между Емельяненко и «представителями Чеченской республики». «Он не заслужил таких оскорблений только за то, что, как президент Союза ММА России, обратил внимание на нарушение правил проведения соревнований со стороны руководства республики. Надеюсь, вы вмешаетесь и защитите нашего спортсмена и брата во Христе от нападок и травли», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на турнире в Грозном, про который высказался Емельяненко, были проведены показательные бои с участием детей главы Чечни Рамзана Кадырова. Емельяненко резко осудил прошедшие соревнования: по правилам ММА в боях смешанных единоборств не разрешается участие спортсменов, которым не исполнилось 12 лет.

После этого на Емельяненко с критикой обрушились бойцы и функционеры спортивного клуба «Ахмат». Оскорбления были высказаны депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, обвинившим Емельяненко в трусости. Была критика и от Кадырова.