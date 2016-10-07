Москва, 7 октября, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Развитие порта Евпатория совместно с Китаем создаст условия для новых рабочих мест в Крыму. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 7 октября глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев («Единая Россия»). «России этот проект даст большое развитие, а для Крыма это грузы, которых сегодня недостаточно. Там будут созданы условия для занятости населения Крыма, созданы рабочие места», — отметил он.

Aleksander Kaasik Порт в Евпатории

В перспективе Крым может выйти на самообеспечение благодаря внедрению таких проектов, как порт Евпатория, поскольку доходы бюджета Крыма возрастут, полагает депутат. «Думаю, что у нас все субъекты РФ в связи с увеличением доходов, могут стать не дотационными, а выйти на самообеспечение, в том числе и Крым», — сказал он.

В рамках развития проекта ускорится строительство как железных, так и автомобильных дорог в Крыму, существенно увеличится как количество пассажиропотока, так и объем грузоперевозок, полагает парламентарий. «Усиление дорожной инфраструктуры даст большое развитие Крыму в целом, и дороги будут строится быстрее», — считает Москвичев.

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Эксперты предсказывают интенсивный рост китайской транспортно-логистической системы «Новый шелковый путь». В частности в рамках «Шелкового пути» Китаем было анонсировано появление крупного портового проекта в северо-западной части Черного моря. Об этом мега-проекте стало известно в последний год перед присоединением Крыма к России. Речь идет о развитии крымского порта Евпатория до грузооборота в районе 100 млн тонн в год. В 2014 году Китай в числе других стран БРИКС признал вхождение Крыма в состав России, чем вызвал большое возмущение Запада. Крым остается в числе дотационных регионов России: в 2016 в бюджет Крыма было направлено 115 млрд рублей из федерального бюджета.