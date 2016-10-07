Екатеринбург, 7 октября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге депутаты законодательного собрания Свердловской области «Единой России» на региональной конференции партии тайным голосованием избрали кандидатуру которая впоследствии будет предложена на должность председателя свердловского парламента. Большинством голосов была поддержана Людмила Бабушкина, которая являлась спикером законодательного собрания Свердловской области предыдущего созыва. Об этом сообщили в пресс-службе партии корреспонденту ИА REGNUM.

gorod-uspeha.com Флаг «Единой России»

Рассмотрение кандидатов на пост председателя Законодательного собрания Свердловской области состоится 11 октября на первом заседании регионального парламента.

Также депутаты тайным голосованием выбрали руководителя фракции. Им стала депутат Елена Чечунова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Единая Россия» одержала убедительную победу на выборах в Законодательное собрание Свердловской области, где партию будут представлять 36 депутатов. Также в региональный парламент прошли представители «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР. Выборы состоялись 18 сентября, в Единый день голосования.