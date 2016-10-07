Вашингтон, 7 октября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. В течение 2015 года более 200 американских спортсменов получили разрешение на прием запрещенных препаратов в терапевтических целях. Об этом свидетельствует переписка спортивных чиновников с научным руководителем Антидопингового агентства США (USADA) Мэттом Федоруком, фрагменты которой опубликованы 7 октября на сайте хакерской группы Fancy Bears.

Colin Хакер

Речь идет о 583 разрешениях на прием допинга, при этом, как отмечается, некоторые спортсмены принимали более одного запрещенного вещества. Самое большое количество разрешений получили велосипедисты (102 шт), а также легкоатлеты, триатлонисты, пловцы и лыжники. Присутствуют в списке и параолимпийцы, включая победителей Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро в баскетболе на колясках.

Отметим, что разрешение на терапевтическое использование (TUE, therapeutic use exemptions) выдается на основании медицинских показаний, подтвержденных документально, перед началом применения запрещенного препарата или метода.

Взломанная переписка говорит и о том, что Федорук знал о приеме атлетами запрещенных веществ под видом спортивного питания, а также о покрытии положительных допинг-проб. Так, в одном из писем говорится о превышении допустимых показателей тестостерона в анализах пловца Пэйса Кларка. При этом сотрудница USADA просит таким образом пересмотреть результат, чтобы уровень гормона находился в норме.

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Глава USADA Трэвис Тайгарт назвал хакеров из Fancy Bears мошенниками. Он заявил, что их публикации служат лишь для отвлечения внимания, сообщает «Р-Спорт».

"Это просто еще одна попытка отвлечь внимание от реальной проблемы — поддержки государством системы употребления допинга. Они (хакеры) — мошенники. Мы уверены, что люди скоро поймут, что это умышленное и незаконное вторжение в частную жизнь спортсмена с последующей необоснованной и клеветнической кампанией», — сказал Тайгарт.

Фрагменты, опубликованные 7 октября, стали седьмой по счету публикацией Fancy Bears. Ранее хакеры опубликовали шесть пакетов документов с именами спортсменов, принимавших допинг в соответствии с TUE.

Так, в пятом пакете, выложенном в интернет 23 сентября, значится 41 фамилия атлетов из Австралии, Канады, Хорватии, Дании, Германии, Великобритании, Японии, Сербии, ЮАР, Швейцарии, Швеции и США. Среди них — баскетболист ЦСКА Милош Теодосич и велогонщик Фабиан Канчеллара, завоевавший «золото» на Олимпийский играх в 2008 и 2016 годах.

Шестой пакет документов, опубликованный 3 октября, содержит 20 имен спортсменов из разных стран. В их числе — австралийская пловчиха Эмили Сибом, которой разрешили принимать преднизол, и британский триатлет Алистер Браунли, который употребляет ацетазоламид.

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что опубликованные документы являются подлинными. Однако позже выступило с заявлением, что информация, публикуемая хакерами, может передаваться некорректно. Агентство предложило всем сторонам, затронутым в этой ситуации, обращаться к нему за уточнением данных.

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Тем временем, российских спортсменов продолжают лишать наград. Так, Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отобрать бронзовую награду Олимпиады 2008 года у прыгуньи в высоту Анны Чичеровой. Поводом стала перепроверка допинг-проб спортсменки.

Подробнее: МОК лишил российскую спортсменку Анну Чичерову бронзы Олимпиады-2008 Напомним, в июле этого года был представлен доклад независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В докладе говорится, что в России якобы действует «специальная государственная программа», касающаяся применения допинга. При этом государственные спецслужбы и спортивные чиновники осуществляют махинации с допинг-пробами.

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После доклада Макларена МОК приступил к дисциплинарному расследованию в отношении должностных лиц министерства спорта России, чьи имена упоминались в документе. Работа ведется двумя комиссиями, одна из которых изучает причастность российского руководства к системе допинга, а другая занимается повторной проверкой допинг-проб с предыдущих Олимпиад.