Красногорск, 7 октября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. 19 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) власти Подмосковья планируют построить до конца 2017 года. В 2016 году в эксплуатацию введут четыре таких объекта в Нахабино, Одинцово, а также в Лосино-Петровском и Орехово-Зуевском районах, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

CEphoto, Uwe Aranas Спортивный комплекс

По словам главы регионального Минстроя Сергея Пахомова, в 2017 году ФОКи появятся в 15 муниципальных образованиях области: городских округах Химки, Кашира, Дзержинский, Серебряные Пруды, Котельники, Фрязино, Балашиха, Королев, а также в Коломенском, Сергиево-Посадском, Можайском, Шатурском, Солнечногорском, Зарайском и Истринском районах.

Все спортивные сооружения возводятся в рамках подпрограммы «50 ФОКов» государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья».

«Каждый строящийся объект по-своему уникален, во всех зданиях есть все, что необходимо современному человеку для сохранения и укрепления здоровья», — заявил Пахомов.

В рамках госпрограммы «Спорт Подмосковья» 2014−2017 гг. на возведение 50 физкультурно-оздоровительных комплексов консолидированным бюджетом региона предусмотрено 8 миллиардов рублей.