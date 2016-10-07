Владикавказ, 7 октября, 2016, 15:10 — ИА Регнум.



tiburi Груши

На продовольственных рынках РСО-Алания зафиксировано увеличение объемов реализации фруктов, поставляемых местными садоводами. Как сообщает 7 октября корреспондент ИА REGNUM , на прилавках начиная с сентября больше становится продукции собственного производства.

В сельхозкооперативах, фермерских хозяйствах и на предприятиях, которые занимаются садоводством продолжается сбор урожая. Яблоки и груши различных сортов поступают в торговую сеть из Кировского, Моздокского, Алагирского и Ардонского районов. В этих муниципальных образованиях с советских времен сохранились сады, хотя площади были значительно сокращены. Потребители предпочитают местные, экологически чистые фрукты, следовательно, товар не залеживается. Торговцы из Кабардино-Балкарии и Дагестана, которые многие годы являются поставщиками в республику не только фруктов, но и овощей, уже почувствовали конкуренцию и вынуждены снижать цены. В настоящее время на рынках города Владикавказа груши стоят 30−60 рублей, за килограмм яблок просят от 20 до 50 рублей.

Отметим, что большие объемы фруктов садоводы Кировского района отравляют жителям Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны. В самой республике нет перерабатывающих предприятий, впрочем, как и фруктохранилищ. Из-за этого сельхозпроизводители вынуждены оптом отдавать продукцию и перекупщикам, которые потом в три раза дороже продают гражданам эти же фрукты. Многие садоводы своими силами строят ангары, чтобы не отдавать за бесценок урожай.

В аграрном ведомстве отмечают, что владельцы, сельхозпредприятий, как и фермеры стали больше уделять времени развитию, а точнее сказать, восстановлению садоводческой отрасли. В этом году крестьянами заложено более 350 гектаров новых садов. В станице Архонской Пригородного района сад интенсивного развития составил 210 гектаров, но здесь планируют увеличить садовые площади до 600 га. Земельные участки были выделены из колхозного фонда.

В Ардонском районе республики серьезно занимается выращиванием фруктов сельхозкооператив «Кардиу»: в хозяйстве фруктовые деревья размещены на 50 гектарах. Через два-три года начнется уже плодоношение и затраты начнут окупаться. Весной текущего года в саду кооператива, который успешно занимается и возделыванием различных овощных культур, были высажены саженцы высокоурожайных сортов.

Садоводы Северной Осетии намерены постепенно вытеснить конкурентов из соседних регионов и обеспечить потребности населения в фруктах. Крупные же сельхозпредприятия готовы при господдержке создать небольшие цеха по переработке плодов и производить натуральные соки. Однако в условиях финансовой нестабильности в стране пока трудно рассчитывать на такую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM , в соответствие с достигнутыми соглашениями с федеральным центром, в 2015 году предполагаемая сумма субсидий, направляемых в Северную Осетию, составляла 423 млн рублей. Однако до сельхозпроизводителей дошла сумма в размере 393,7 млн рублей, а вклад республиканского бюджета в государственную поддержку местных аграриев оценивался в 108 млн рублей. В результате прошедшего секвестрования бюджета произошло ее снижение более чем на 20 млн рублей.