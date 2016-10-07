Москва, 7 октября, 2016, 15:10 — ИА Регнум. 7 октября 2016 года президент РФ Владимир Путин празднует 64-й день рождения. Поздравить главу государства могут все желающие, отправив телеграмму в администрацию президента РФ. Однако поздравили Путина в мире самыми разнообразными и оригинальными способами.

ИА REGNUM Владимир Путин

Первым отличился Нью-Йорк: вечером (по московскому времени) 6 октября двое мужчин повесили на Манхэттенском мосту через пролив Ист-Ривер полотнище с портретом российского лидера и подписью «Миротворец» (Peacemaker). Он провисел больше часа, пока его не сняла полиция.

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Примерно в то же время в Дрездене (Германия) на доме, где жил Путин, появилось граффити, изображающее президента РФ в костюме. Под рисунком также была надпись «Миротворец» (Peacemaker).

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В Москве на Крымском мосту рано утром появился плакат с поздравлением президенту, его вывесили сирийцы — студенты московских вузов. На нём на фоне сирийского флага размещена фотография Путина и сделаны надписи: «Путин, спасибо за мир», — по-русски и по-арабски.

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Необычное поздравление пришло из Сербии — жители города Рашка записали видеобращение президенту РФ, заявив, что Россия — великая держава, и ей повезло, у нее «лучший в мире президент».

Отличаются оригинальными поздравлениями и в России. 19-летний астроном-любитель из Приморья Филипп Романов подарил главе государства переменную звезду в созвездии Рыбы — Путин любит рыбалку, сказал молодой человек. Он пояснил, что называть звезды именами нельзя, но ее все равно можно считать подарком Путину, так захотел сам астроном, открывший уже 26 звезд.

В Симферополе на центральной аллее Детского парка состоятся мероприятия, приуроченные ко дню рождения Путина. Будут викторина и концерт, и дискотека. На концерте будет представлена открытка размером 3 на 2 метра, на которой ученики симферопольских школ написали поздравления президенту. В Бердске традиционно устроят заплыв в Оби: «морж» Виталий Панасюк плывет 7 октября в честь дня рождения президента уже третий год подряд. В этом году его поддержат еще восемь человек.

Тем не менее первыми поздравили главу государства лидеры стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). В первую очередь были телефонные звонки, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Позвонили и поздравили или направили телеграммы лидеры Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Алмазбек Атамбаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Азербайджана Ильхам Алиев, Узбекистана Шавкат Мирзиеев (и. о. президента) и Армении Серж Саргсян.

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Из Киева поздравлений Путину пока не поступало. По крайней мере, от действующего президента страны, экс-президент Украины Леонид Кравчук российского лидера поздравил. Правда, весьма своеобразно, заявив, что «Россия должна подниматься, опускаться больше нельзя».

Жители Донетчины благодарны президенту Российской Федерации Владимиру Путину за «личную поддержку» в создании ДНР, ее институтов. Об этом говорится в тексте поздравления главы ДНР Александра Захарченко по случаю 64-летия президента Путина.

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В России 7 октября выйдет книга «В главной роли. Путин в современной культуре», посвященная исследование развития образа президента в мировом искусстве. По словам главного редактора портала «Госиндекс» Виктора Леванова, авторы книги решили собрать все упоминания образа Путина в массовом искусстве.

Он отметил, что образ президента РФ уже «превратился в бренд» — «этот феномен перешагнул масштабы личности и нашей страны, поэтому ко дню рождения президента мы решили сделать такую книгу». Коллектив авторов «Госиндекса» собрал материалы со всего мира, в том числе обложки журналов, газет, образцы рекламы и сувениров, а также уличных граффити.

Поздравляют Путина и пользователи Сети. Хэштеги #ПутинНашПрезидент, и #С Днем рождения стали 7 октября самыми популярными в русскоязычном сегменте Twitter. Поздравляя с днем рождения Путина, пользователи соцсетей благодарят за возвращение Крыма, сильную и крепкую Россию, за миротворчество в Сирии. Желают Владимиру Путину счастья, здоровья, долголетия и удачи.