Севастополь, 7 октября, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Правительство Севастополя остановило процесс передачи 25% акций коммерческого банка АО «Генбанк», которыми располагал город, в пользу Республики Крым. После согласования с Минфином РФ и анализа публичного финансового отчета банка, бесплатная передача блокирующего пакета акций признана необоснованной. При этом власти города допускают продажу акций на рынке. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев.

Александр Дейнека. Друзья. 1962

На заседании городского правительства 6 октября было принято постановление, которым внесены изменения в ранее принятый нормативный акт о безвозмездной передаче Совмину Крыма доли акций коммерческого банка, принадлежащей правительству Севастополя.

«По итогам первого полугодия кредитная организация получила прибыль в размере 651 млн рублей. Собственный капитал банка на 1 июля составляет 2,9 млрд рублей. Весь рисковый портфель банка оценивается в 1,1 млрд рублей. Это означает, что нет риска утраты собственного капитала. И в этой связи предыдущее решение о безвозмездной передаче 25% акций было расценено как нецелесообразное», — сказал Пономарев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне правительство Севастополя объяснило передачу пакета акций АО «Генбанк» соседнему субъекту отсутствием дивидендов и просьбой Совета министров Республики Крым. «По итогам года прибыли по этим акциям правительство Севастополя не получало — оборот банка не достиг размеров, позволяющих распределять дивиденды. При таком количестве акций влиять на деятельность банка мы не можем, и финансовых интересов у нас нет, — заявил тогда глава департамента Александр Свечников. — АО «Генбанк» является «опорным» для Крыма — через этот банк проходят основные операции Совмина».

Акции могут быть проданы, но позднее

Говоря о будущем использовании собственности, вице-губернатор заявил, что здесь видится два пути. С одной стороны, сохранив активы, город получает возможность участия «в управлении и решении городских задач» в рамках сотрудничества с «Генбанком», но без особых рычагов влияния. Поэтому не исключено, что впоследствии акции будут проданы по рыночной стоимости.

«Их не так много — это и кредитование субъектов хозяйственной деятельности, финансирование программ модернизации ГУПов», — говорит Пономарев.

При этом он добавил, что несмотря на владение блокирующим пакетом, правительство не сможет влиять на кредитную политику. «Здесь идет речь не о прямом влиянии, а о взаимодействии с кредитной организацией по сути в двух состояниях — как собственник, так и как субъект Федерации, заинтересованный в своем экономическом развитии. Мы можем рекомендовать те или иные направления, которые нам представляются перспективными, но решения принимает кредитный комитет», — продолжил замгубернатора Севастополя.

Второй путь — рыночная оценка и ведение переговоров о возможной продаже этой собственности — «с получением дохода в бюджет города». Добавим, что представители прежнего состава правительства Севастополя говорили о стоимости пакета акций в сумме 136 млн рублей. Сейчас власти утверждают, что в случае отказа от акций, безвозмездно «передают имущество стоимостью 600 млн рублей».

Пока же, по словам Пономарева, первым шагом станет созыв собрания акционеров и включение представителя Севастополя в состав директоров «Генбанка». После того, «как сложится понимание фактического состояния кредитной организации», будут подготовлены возможные варианты распоряжения этой собственностью.

В августе 2015 года в состав акционеров банка на 50% вошли исполнительные органы власти Республики Крым (25%) и города федерального значения Севастополь (25%). Таким образом, если бы Севастополь отказался от своей доли акций, Совмин Крыма стал бы держателем 50% акций коммерческого банка.