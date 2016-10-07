Тбилиси, 7 октября, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Нынешнее правительство Грузии не позволит большей части полицейских и военнослужащих голосовать на выборах 8 октября. Такой вывод сделал один из лидеров «Единого национального движения» Гига Бокерия, основываясь на раздобытой его партией информации о «незаконных и порочных» намерениях Иванишвили и его команды.

Vanderlindenma Выборы

«Большая часть военнослужащих, согласно новой регуляции, будет голосовать не на специальных участках, а по месту собственной прописки. По раздобытой нами информации, два дня назад в войсковые части поступил устный приказ министра (обороны) Левана Изория, что его не интересуют требования закона и большая часть военнослужащих останется на своих местах, в результате чего возможности участия в выборах у них не будет», — сообщил Бокерия.

По его же информации, в аналогичной ситуации оказались и рядовые полицейские, большая часть которых 8 октября с 8:00 до 20:00 часов будет переведена на казарменное положение и не сможет осуществить свое конституционное право на участие в выборах.

«Обращаюсь к Иванишвили и его команде. Понятно, что вы знаете, что большая часть полиции и армии вас не поддерживает, за вас не проголосует. Но это не спасет вас от завтрашнего поражения. Во-вторых, это оскорбление армии, полиции и общества. С завтрашнего дня следующие четыре года вы должны быть в оппозиции, и очень плохо, что главная оппозиционная сила уйдет из власти с таким плохим жестом», — заявил Бокерия и призвал министерства изменить свое неправильное решение.

Министерствам, как всегда после очередных заявлений лидеров ЕНД, пришлось оправдываться и объясняться.

Министерство обороны в специальном заявлении пояснило, что в соответствии с постановлением правительства Грузии от 24 августа 2016 года специальные участки в войсковых частях на выборах 8 октября открыты не будут, поэтому военнослужащие будут голосовать по месту своей прописки. Согласно этому же постановлению, те военнослужащие, которые покинуть место постоянной дислокации не смогут, примут участие в голосовании на обычных гражданских избирательных участках, расположенных вблизи от соответствующей войсковой части. По информации министерства, таких военнослужащих всего 1290 человек.

Кроме того, в день выборов смена всех нарядов и дежурств будет произведена до 13:00 часов, поэтому все находящиеся в наряде военнослужащие успеют принять участие в выборах по месту своей регистрации и жительства.

Министерство обороны назвало заявление Гиги Бокерия лишенным всяких оснований и призвало всех воздерживаться от распространения непроверенных и неверных информаций.

Лидеры ЕНД и ряда других партий также сообщили, что в день выборов сотрудники МВД и министерства исполнения наказаний будут находиться в 24-часовом наряде и также будут лишены возможности участия в выборах. В МВД эту информацию категорически опровергли, а в министерстве исполнения наказаний сообщили, что в день выборов в виде исключения в пенитенциарных учреждениях будут открыты 10 избирательных участков, на которых вместе с заключенными будут голосовать и дежурящие в этот день сотрудники. Кроме того, часть сотрудников министерства и ряд заключенных смогут прологосовать с помощью переносной избирательной урны. Различные структуры министерства прикреплены к 11 избирательным участкам, с которых и будут доставлены переносные урны, поясняют в министерстве исполнения наказаний.