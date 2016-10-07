Москва, 7 октября, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Россия заинтересована в увеличении поставок в Египет зерновых и продуктов их переработки, мяса птицы, говядины и растительных масел, а также готова увеличить импорт овощей и фруктов из Египта. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на встрече с министром сельского хозяйства и освоения земель Арабской Республики Египет Эссамом Файедом, сообщили в Минсельхозе РФ.

В.Д. Поленов. Египет. Пирамида Хеопса. Сфинкс. 1881

«Для расширения двусторонней торговли важно усилить взаимодействие между надзорными ведомствами двух стран, продолжить активную работу по согласованию всех необходимых документов для заключения с Египтом соглашения о зоне свободной торговли, так называемого зеленого коридора», — заявил Ткачев.

Напомним, в июне 2016 года Евразийская экономическая комиссия одобрила проект «О начале переговоров с Арабской Республикой Египет о заключении соглашения о зоне свободной торговли». В настоящее время стороны ожидают принятия соответствующего решения на уровне Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2016 года.

Сельхозпродукция составляет значительную долю во взаимной торговле России и Египта — по итогам 2015 года она достигла 1,4 млрд долларов, что составило 34% от общего объема товарооборота с Египтом. За 8 месяцев 2016 года товарооборот вырос, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, более чем на 17%.