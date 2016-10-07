Россия планирует увеличить поставки сельхозпродукции в Египет
Москва, 7 октября, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Россия заинтересована в увеличении поставок в Египет зерновых и продуктов их переработки, мяса птицы, говядины и растительных масел, а также готова увеличить импорт овощей и фруктов из Египта. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на встрече с министром сельского хозяйства и освоения земель Арабской Республики Египет Эссамом Файедом, сообщили в Минсельхозе РФ.
«Для расширения двусторонней торговли важно усилить взаимодействие между надзорными ведомствами двух стран, продолжить активную работу по согласованию всех необходимых документов для заключения с Египтом соглашения о зоне свободной торговли, так называемого зеленого коридора», — заявил Ткачев.
Напомним, в июне 2016 года Евразийская экономическая комиссия одобрила проект «О начале переговоров с Арабской Республикой Египет о заключении соглашения о зоне свободной торговли». В настоящее время стороны ожидают принятия соответствующего решения на уровне Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2016 года.
Сельхозпродукция составляет значительную долю во взаимной торговле России и Египта — по итогам 2015 года она достигла 1,4 млрд долларов, что составило 34% от общего объема товарооборота с Египтом. За 8 месяцев 2016 года товарооборот вырос, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, более чем на 17%.