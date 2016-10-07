Екатеринбург, 7 октября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес постановления в отношении граждан, подозреваемых в участии в массовых беспорядках. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудники СИЗО

Так, подозреваемый в участии в массовых беспорядках в цыганском посёлке на улице Депутатской Челеп Оглы отправлен под арест на два месяца до 4 декабря, а Илья Ходаков помещён под стражу на 30 суток до 5 ноября. А вот ходатайство следственных органов об аресте Вячеслава Пестрикова и Владислава Кузнецова судом удовлетворено не было.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, массовые беспорядки окончившиеся стрельбой случились в цыганском посёлке Екатеринбурга 3 сентября. В тот день более 20 человек подъехали к дому по улице Депутатской для разборок с хозяином жилища и его друзьями.

Тогда в результате инцидента семь человек получили ранения, а ещё для двоих они оказались смертельными. По данному факту было возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве двух человек, превышении самообороны, незаконном обороте оружия, а также в организации и участии в массовых беспорядках.

Напомним, что несколько участников конфликта впоследствии сдались правоохранительным органам. Другие были задержаны. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области уточнили, что на данный момент устанавливаются личности других фигурантов причастных к событиям, а ещё несколько подозреваемых объявлены в розыск.