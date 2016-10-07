Бишкек, 7 октября, 2016, 15:01 — ИА Регнум. В обсуждении законопроекта о референдуме по внесению изменений в Конституцию Киргизии нет никакого смысла, поскольку это незаконно. Об этом заявил глава парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев сегодня, 7 октября, выступая на общественных слушаниях, посвященных этой теме.

svoya.ucoz.ru Буря в стакане

«Сегодня, по сути, только первое общественное обсуждение законопроекта, и какой от него толк? Сейчас невозможно поменять даже запятую. Почему поправки внесли тихо, как воры? Лишь бы протащить изменения, усиливая национализм?», — подчеркнул он.

Оппозиционный лидер высказал мнение, что президент Алмазбек Атамбаев использует ситуацию с этническими узбеками Кадыржаном Батыровым и Азимжаном Аскаровым для поднятия национального вопроса и разделения народа Киргизии.

Также Омурбек Текебаев особо отметил, что из-за этого республика поссорилась с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организацией объединенных наций.

«Один из Интернет-ресурсов делает рейтинг киргизских политиков, и уже который месяц второе место занимают Батыров и Аскаров. Их суд признал виновными и преступниками. Но почему-то их канонизируют. И киргизы, и узбеки считали их преступниками, но теперь они не знают, что думать. Зачем вновь возрождать национализм?», — резюмировал он и добавил, что эти слушания проходят только для «галочки».

По словам правозащитника Нурбека Токтакунова, внося поправки в Основной закон страны, власти Киргизии намерены свергнуть действующий в республике конституционный строй.

«Конституция не успела поработать. Мы не успели принять реформу по судебному блоку, а изменения в Конституцию уже вносим. Власть, которая придет по новой Конституции, будет нелегитимной. Я не призываю к свержению власти, но я буду жить по старой Конституции. Я готов нести ответственность перед органами нацбезопасности», — сказал он.

Политолог Бакыт Бакетаев заострил внимание на том, что народ Киргизии пребывает в состоянии недоумения из-за того, что «отец Конституции» (Омурбек Текебаев является автором действующей Конституции республики — прим. ИА REGNUM ) тянет одеяло в одну сторону, а «отец государства» (президент Алмазбек Атамбаев — прим. ИА REGNUM ) — в другую.

«Политическую ситуацию в стране, связанную с поправками в Конституцию, можно сравнить с бурей в стакане. Сегодня слово «референдум» превратилось в негативное, народ боится его, потому что не знает, что произойдет после. Если мы будем обсуждать изменения — государство со своей стороны без наручников, а оппозиция — без митингов, то придем к истине», — констатировал он.

Депутаты Дастан Бекешев и Анвар Артыков призвали участников слушаний поддержать инициативу о проведении референдума о поправках в Конституцию Киргизии.

«У нас часто меняется правительство. И никто не несет ответственности. Сейчас вносится норма, по которой в результате отставки Кабинета министров складывает свои полномочия и спикер. Тогда спикер будет заинтересован в том, чтобы сохранить мандат и не развалить коалицию», — считает Бекешев.

«Многие говорят, что сейчас нельзя вносить поправки, что время не пришло. А когда оно должно прийти? Изменения вносятся потому что это необходимо сейчас. Не препятствуйте проведению референдума. Пусть народ решит», — подытожил Артыков.

ИА REGNUM напоминает, что ряд парламентских фракций по инициативе президента Алмазбека Атамбаева разработали и представили на рассмотрение общественности законопроект о проведении референдума о внесении поправок в Конституцию Киргизии. В соответствии с этим документом предлагается расширить полномочия правительства, снизив зависимость Кабмина от парламента и президента, увеличить список указанных в Основном законе жизненных ценностей, а также добиться исключения правовых коллизий, угрожающих суверенитету республики.

Между тем, местная оппозиция и правозащитники считают, что попытки изменить Основной закон Киргизии незаконны, поскольку в стране до 2020 года действует мораторий на внесение поправок в Основной закон. Также они утверждают, что предложенные конституционные изменения приведут к узурпации власти премьер-министром.